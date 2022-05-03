《全球視野－胡一帆》封控措施會影響增長嗎？



《全球視野》Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情以及隨之採取的封控措施為中國經濟增長帶來挑戰。第一

季經濟數據強於預期之後，第二季數據料將走弱，因出行限制的影響將全面反映到數據中。

對投資者來說這種環境確實不易。一方面，疫情以及高漲的大宗商品價格很可能在短期內令

中國資產承壓。但另一方面，政策支援加碼最終將惠及實體經濟，且目前中國股票估值處於極低

水準。地方政府也在微調防疫封控政策，從４月中開始逐漸幫助重點企業復工復產。



＊上海防疫管控措施對經濟的影響＊



上海大範圍封控管控措施引發對供應鏈及全國經濟外溢效應的擔憂。自４月初以來，由於確

診病例激增，上海全市按下暫停鍵，封控持續時間較原計劃長得多。上海佔中國ＧＤＰ總量的

３﹒８％，佔零售銷售的４％，佔出口的２６％以及２０％的中央稅收。因此，這個商業樞紐城

市出行暫停對全國經濟帶來較大挑戰。但不同行業受到的影響不盡相同。隨著封控措施放鬆，生

產和投資很可能率先復甦，而長時間持續的社交距離規定以及出行限制，將使得消費回暖的腳步

較為緩慢。

消費受到的打擊遠遠大於生產消費（尤其是服務行業）受到封控措施的衝擊。３月中國社會

消費品零售總額同比下滑３﹒５％，為２０２０年初以來最低，主要受到汽車、可選消費以及餐

飲行業的拖累。

由於物流受阻，網上銷售也有所走軟。我們預計零售銷售在下半年企穩前還會繼續下滑。

相比之下，生產端受到的影響要小得多。

儘管如此，上海作為重要的汽車生產基地（約佔全國汽車總產量的１０％），防疫封控措施

導致一些主要的電動汽車以及傳統汽車製造商不得不暫停生產。需要人員接觸的服務部門也受到

衝擊，包括酒店、餐飲、旅遊、娛樂、電影院等。



＊封控措施下，下調ＧＤＰ與盈利預測＊



關鍵問題在於封控措施還要持續多久。最近的發展表明中國決心堅持動態清零政策。我們預

計該政策將在今年內持續。然而鑒於上海的情況，各地方政府將力爭及早控制住疫情，由此導致

的封控規模較小且更為精準。雖然不排除某些全市規模的封控出現，但正如近期在廣州、深圳等

市所見，封控時間應該不超過一周。

鑒於消費受到的衝擊，我們下調今年全年中國ＧＤＰ增速至５％以下，其中第二季下修佔絕

大部分。同時我們也下調２０２２年企業盈利增長預測至１１％，較此前預期的１３％下降２個

百分點，主要反映三個行業的增長可能放緩：通信服務、可選消費和工業。這三個行業佔

ＭＳＣＩ中國指數總市值的５０％以上。



＊加大政策支持力度以應對經濟面臨的挑戰＊



潛在的正面因素在於：經濟面臨的挑戰將促使政府進一步寬鬆政策，加大財政支持力度，以

實現「５﹒５％左右」的增長目標。

貨幣政策方面，我們預計今年內還會下調存款準備金率１－２次，下調中期借貸便利利率

１０－２０個基點，並進一步提供再貸款以及信貸寬鬆等舉措。與此同時，財政政策在支持經濟

增長方面將發揮關鍵作用。已經公布的措施規模佔到ＧＤＰ的８％左右，包括擴大支出、減稅降

費、地方政府發債等。

我們認為，為應對經濟面臨的挑戰，還需採取後續穩增長措施，例如促進消費、房地產政策

鬆綁等。我們的基準情景是，政策將做出快速而有力的回應。而在下行情景中，我們預計政策響

應甚至會進一步加強。這應有助於經濟增長在下半年從預期的第二季低谷中復甦。而在政策支持

下，中國資產也有望企穩。



＊近期壓力下的布局建議＊



不利因素顯而易見：大宗商品價格高企、出行限制、地緣政治局勢動盪。而有利因素的效果

將逐漸彰顯：政策支援尚未反映到數據中，防疫策略的改進意味著未來應對疫情的方式將更加精

準。

中國企業盈利增速雖然將比此前預測的放緩，但仍高於亞洲其他地區。而且重要的是，中國

股票的估值處於很低的水準，ＭＳＣＩ中國指數的市盈增長率以及遠期市盈率估值都接近歷史低

位，這意味著盈利下修已基本反映到股價中。

儘管受防疫封控的影響，回報可能不太如人意，但是我們對中國股票在下半年反彈仍抱有信

心。在當前的動盪環境下，耐心至關重要，同時應保持戰術靈活性。我們在亞洲策略中依然看好

材料等。《瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管 胡一帆》



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