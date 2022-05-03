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03/05/2022 11:35

環球時報英文版：被捕馬某某為ＩＴ公司硬件研發總監

　　《經濟通通訊社３日專訊》據《央視新聞》在今早９時０１分報道指，杭州市國家安全局於
２０２２年４月２５日對「馬某」（其後改稱「馬某某」）採取刑事強制措施，其被指勾結境外
反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動。由於杭州正正
是龍頭科技企業阿里（０９９８８）的總部，而前杭州市委書記周江勇去年落馬，便被指和阿里
有不正當的政商關係，因此這則新聞無疑對剛剛復市的香港資金市場造成重大衝擊，阿里今早最
多跌９﹒４％。
　　據《環球時報》英文網站最新報道，被捕的「馬某某」是一家ＩＴ公司的硬件研發總監
（ｔｈｅ　ｄｉｒｅｃｔｏｒ　ｏｆ　ｈａｒｄｗａｒｅ　ｒｅｓｅａｒｃｈ　ａｎｄ　
ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ａｎ　ＩＴ　ｃｏｍｐａｎｙ），報道還確認「馬某某」的全
名為三個漢字，和阿里創始人馬雲的身份訊息不符。
　　報道指，案件正在調查中，「馬某某」涉被海外反華勢力洗腦，並在他人煽動下，自今年３
月起創建了一個匿名的網絡組織，以外部勢力代理人的身份，散播謠言和虛假信息，甚至發布「
獨立宣言」，涉嫌分裂及顛覆國家。報道又指出，「馬某某」還涉嫌煽動年輕人和大學生參與誹
謗國家和人民的活動。（ｅｙ）

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