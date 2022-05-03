【ＦＯＣＵＳ】疫情暴擊ＰＭＩ兩年低，穩經濟初創勢力崛起

【ＦＯＣＵＳ】３月跌穿榮枯線的中國官方製造業ＰＭＩ，在「點多、面廣、頻發」的本土

疫

情暴擊下，４月續跌至兩年最低。未來如何防住疫情的同時，穩住經濟？



＊供應商配送、新出口訂單挫＊



國家統計局公布，４月ＰＭＩ降２﹒１個百分點至４７﹒４（預期：４８），為２０２０年

２月武漢封城後最低。

生產、新訂單、原材料庫存等５大分類指數在收縮區間愈跌愈深；其中，供應商配送時間指數因

嚴厲的封控措施，急插至３７﹒２，錄僅次於２０２０年２月３２﹒１的歷史第二低。

同期，更集中反映東部沿海地區中小企狀況的財新製造業ＰＭＩ，低見４６（預期：４７）

；新出

口訂單指數連續第９個月位於收縮區間，或預示出口將更快減速。

位於疫情震央的長三角地區部分企業減產停產，重挫產需兩端，強化坊間有關４月規模以上

工業增加值增速恐錄按年負增長的預期（上海工業增加值３月已率先轉跌１０﹒９％）。二季度

ＧＤＰ黑雲

壓頂，若要實現「全年５﹒５％」的目標，三、四季ＧＤＰ須至少增６％以上，有何對策？



＊硬核科技內遷投資潮漸蓬勃＊



「４﹒２９」中央政治局會議就提出，全面加強基礎設施建設；有針對性地針對中小微企業

和中低收入人群發放現金；支持剛性和改善性住房需求等。相比已知的基建、消費、地產，憧憬

放鬆

互聯網平台政策，或是最大的邊際刺激變量。最新消息指，北京擬在五一假期後舉行大型科企

座談會，ＡＴＭ（阿里、騰訊、美團）等巨頭均在受邀之列。

值得留意的是，大數據、人工智能、雲計算、物聯網、機器人、新能源等產業的初創企業正

以前所未有的速度在中國興起，共同點是獲政府扶持、走硬核科技路線，且不少位於貴州、安徽

、湖南等中西部地區，被形容為「內遷投資潮」。

跟互聯網公司首季投融資金額暴挫近八成至３５﹒１億美元相比，同期中國初創企業吸引風

險投資（ＶＣ）資金高達１８６億美元居亞太區之首，儘管重繪中國經濟版圖言之尚早，但投資

新趨勢不可不察。

