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即市新聞

03/05/2022 09:01

【大國博弈】中國監管據報與匯豐等會面，商討避免海外資產受制裁

　　《經濟通通訊社３日專訊》以美國為首的西方國家已對俄羅斯實施新制裁措施，北京憂西方
也會以類似方式制裁中國。據英媒報道，中國人民銀行及財政部官員，上月２２日曾與國內外銀
行，包括匯豐銀行的高層管理人員召開緊急會議，討論一旦美國等西方國家對中國，實施類似俄
羅斯入侵烏克蘭的制裁，如何保護中國的海外資產免受制裁。
　　英國《金融時報》引述知情人士指，官員擔心若發生地區性軍事衝突或危機，美國可能對中
國採取同樣制裁，雖然官員及與會人士沒有提及具體情況，但外界認為若北京對台用武可能引發
類似制裁。英媒稱，若北京對台灣使用武力，西方國家可能將制裁北京。
　
＊中國未有做好資產被凍結或被排除ＳＷＩＦＴ的準備＊
　
　　中證監主席易會滿及前主席肖鋼在會上提問，可以採取甚麼措施保護中國的海外資產，特別
是３﹒２萬億美元的外匯儲備。有與會人士指，現場沒有人想到好的解決方案，因中國的銀行體
系未有做好資產被凍結或被排除出環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）系統外的準備。
　　有銀行界人士提議，人行可以要求出口商將所有外匯收入兌換成人民幣，以增加在岸美元持
有量；亦有人提議可大幅削減中國公民，每年可用於海外旅遊、教育及其他離岸消費的５萬美元
外匯配額。亦有官員提問可否多元化投資更多日圓或歐元資產，但與會代表認為不切實際。對於
今次會議，匯豐銀行未有回應。（ｃａ）（ｚｚ）

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