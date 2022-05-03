【大國博弈】戴琪：將考慮所有工具應對通脹，包括降中國商品關稅

《經濟通通訊社３日專訊》美國貿易代表戴琪表示，將考慮使用所有工具應對通脹上升，包

括降低中國輸美商品關稅，但強調任何政策轉變都需要牢記中期目標，包括建立一個更有韌性、

更持久的全球經濟，同時造福工人和消費者。

戴琪說，在應對食品及能源價格激漲問題上，需要貨幣、財政及稅賦政策出力。需要由戰略

角度來研究這件事，又指無論部署甚麼工具來應對通脹，都不應破壞中期目標，「問題是我們要

如何處理。」

拜登政府因為未取消前總統特朗普時代對中國進口商品實施的關稅，而日益受到產業界抨擊

，特別是在當前通脹率創４０年高位的情況下。

近日白宮顧問辛格及財長耶倫皆提及降低關稅有拉低通脹的效果，引發外界揣測拜登政府正

在考慮調整政策。

但戴琪淡化大動作降低關稅的可能性，並質疑Ｐｅｔｅｒｓｏｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ

ｆｏｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ一篇主張大舉取消關稅以抗通脹的

論文。該論文指出，若美國與中國取消關稅，美國取消對所有國家鋼鋁及加拿大木材徵收關稅，

美國消費者物價指數漲幅將減少１﹒３個百分點。據稱，貿易代表辦公室持續研究在對華關稅方

面實施有限度的豁免。（ｃａ）

