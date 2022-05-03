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即市新聞

03/05/2022 10:30

【大國博弈】戴琪：將考慮所有工具應對通脹，包括降中國商品關稅

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國貿易代表戴琪表示，將考慮使用所有工具應對通脹上升，包
括降低中國輸美商品關稅，但強調任何政策轉變都需要牢記中期目標，包括建立一個更有韌性、
更持久的全球經濟，同時造福工人和消費者。
　　戴琪說，在應對食品及能源價格激漲問題上，需要貨幣、財政及稅賦政策出力。需要由戰略
角度來研究這件事，又指無論部署甚麼工具來應對通脹，都不應破壞中期目標，「問題是我們要
如何處理。」
　　拜登政府因為未取消前總統特朗普時代對中國進口商品實施的關稅，而日益受到產業界抨擊
，特別是在當前通脹率創４０年高位的情況下。
　　近日白宮顧問辛格及財長耶倫皆提及降低關稅有拉低通脹的效果，引發外界揣測拜登政府正
在考慮調整政策。
　　但戴琪淡化大動作降低關稅的可能性，並質疑Ｐｅｔｅｒｓｏｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　
ｆｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ一篇主張大舉取消關稅以抗通脹的
論文。該論文指出，若美國與中國取消關稅，美國取消對所有國家鋼鋁及加拿大木材徵收關稅，
美國消費者物價指數漲幅將減少１﹒３個百分點。據稱，貿易代表辦公室持續研究在對華關稅方
面實施有限度的豁免。（ｃａ）

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