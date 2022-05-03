《匯市縱橫－蕭啟洪》今日你換咗未？

《匯市縱橫》今年勞動節剛好遇上周末而變成了３天的小長假，但近年來受到疫情影響，每

次一到節假日的時候大家心裏總會變得糾結，究竟要不要出去玩呢？一場世紀疫情打亂了許多人

的旅遊計劃，尤其是對於那些喜愛「說走就走」的旅遊達人來講更感無奈，只好乖乖地留在香港

自娛一番。不過，隨著近日香港的疫情有所紓緩，許多人又開始期盼香港能早日回到能自由出國

旅遊的日子來臨。



老實說，大家應該都很久未有去過旅行了！一定很懷念旅行熱熱鬧鬧的時光，但由於香港入

境後的檢疫隔離要求還未鬆綁，令外出旅遊變得如此奢侈和遙不可及。對於熱愛去旅行的香港人

而言，試問當時又有那個人會想到「封關」，一封就封了這麼久呢？相信絕大部分香港人同筆者

一樣，起碼有２年以上都沒有出過國，旅遊心癮一直痕癢難耐，就連發夢也會想著去旅行呢！有

調查發現，人們會選擇家庭旅行（３３％）較浪漫假期（２５％）更受重視。而在３２％受訪者

都表示，若能重新出發去旅行的其中一個最大動力，就是希望增加與久未見面的家人和朋友共處

的時光。在疫情之下，大家似乎悟出了「珍惜」之道，就是懂得珍惜家人、珍惜生命、珍惜時間

。面對突如其來的疫症，奪走了許多人的生命和健康，對社會帶來了沉重的影響，亦為家庭成員

間相處帶來了張力。



儘管人們外遊舉步維艱，近日市面上卻掀起一陣搶換日圓熱潮。眾所周知，日本向來是港人

旅行熱點，當日圓下跌自然會吸引到想換的人留意，看看有無機會可以買平貨以備旅行之用。但

另一邊廂，拋售日圓更成為投機者的熱門交易。而日圓之所以下跌，主要是因為日本與美國採取

的貨幣政策不同，美國在加息及「收水」（即縮減美聯儲資產負債表規模），而日本則繼續寬鬆

。除此之外，日本央行行長黑田東彥於上周四的貨幣政策會議後亦毫不掩飾地表示，１）日圓疲

軟對日本經濟整體而言是有利的；２）在全球升息浪潮下，當局將會維持無限量買入國債；３）

她們並不急於干預匯市從而引起不必要的投機行為，無疑這番話加劇了日圓跌勢，兌美元曾跌穿

１３０水平，創２０年新低，每百日圓兌港元更一度失守６算，跌至０﹒０５９８附近。坦白說

，從投資角度看，日圓似乎沒有升值潛力，但當妳手中拿著剛換回來日圓的時候，感覺就有如自

己跟日本的距離拉近了。即使大家暫時都未能到日本旅遊，亦可緩解香港人「沒得去旅行」之苦

，因為實在有太多港人喜歡到日本旅行。



坦言，筆者對於日圓狂貶的行為並不抗拒，受惠於日圓貶值，妳有否發現，當中包括日本水

果、和牛、清酒、威士忌等相比起平時的售價還要便宜呢？尤以日本天價芒果「太陽のタマゴ」

（太陽之子）為例，目前已減至７００多元３個，相比過往便宜１０％至２０％。真是品嘗日本

貴價食品的好時機！但對於愛好葡萄酒、牛肉、奶類製品等進口食品的日本人而言則會心情鬱悶

，因為當業界紛紛喊漲價時，幅度至少在５－１０％，然而各店家滿腹苦水，有鑑於疫情下導致

這兩年生意慘淡，加上原物料因缺貨而漲價，好不容易才熬到今天，竟又遇到日圓急速貶值，令

進口成本大增，如欲將這些成本轉嫁給消費者也不是易事，但更不幸的是商家們自行吸收成本的

能力已達極限。看到這裏，大家可能會好奇去問，那日圓貶值對日本來說到底是好事還是壞事？



事實上，在外匯市場上，一國匯率的波動本身就是一把雙刃劍，當其貨幣貶值時將可提升本

國出口商在海外的競爭力，以及匯回的海外利潤，但與此同時，也將加劇進口商的成本並造成海

外收購變得更加昂貴。除了影響日本的購買力外，也會增加日本家庭經濟負擔加重，令到民眾叫

苦不迭。其中，據資料顯示，日本一直是全球液化天然氣最大進口國之一，時至今日，日本每年

進口液化天然氣達７４００萬噸，相當於全球供應量的五分之一。現時日本汽油價格已經飆升至

２００８年以來的最高水平，電費和燃料費也在上漲，而且還可能會繼續攀升。面對這樣的艱難

，真叫人摸不著頭緒日本竟然會跟隨西方國一起制裁俄羅斯，讓本就能源匱乏的日本不得已四處

尋求新的天然氣供應。更重要的是，當前全球很多國家都在爭取獲得更多的液化天然氣，即使日

本願意掏錢，也不一定能夠獲得足夠的供應量。



由此可見，儘管像日本這樣的出口導向經濟體中，匯率貶值的優勢通常可能比劣勢更明顯，

但目前全球經濟和通脹環境，無疑迅速放大日圓貶值帶來的缺點。目前有不少分析認為，隨著美

、日利率差距還會逐漸擴大，並加速資金撤離日本金融市場的狀況，導致日圓面臨一波更龐大的

貶值壓力，陷入惡性循環。這樣的惡性循環，更可能會導致日本會出現最糟糕的狀況：「停滯型

通脹」（Ｓｔａｇｆｌａｔｉｏｎ），即是說其投資沒有增加、經濟沒有成長甚至衰退，但物價

卻仍不斷上漲，最終只會導致消費萎靡不振。換句話說，面對目前日圓貶值的狀況，央行既不能

升息救日圓，也不能降息撐經濟，因為已經是負利率多時；再加上通脹與政府大量的負債，繼續

量化寬鬆的空間真是所剩無幾，恐怕還要看看美國這位老大哥有沒有甚麼靈丹妙藥可以拯救各方

的「英雄聯盟」國了！



若然這一刻，妳還未動身趁機兌換日圓的話，也不用太著急，因為現時日本央行有意放任日

圓繼續貶值，加上俄烏戰爭，使日圓跌跌不休的走勢恐難扭轉。對香港人絕對是好事，但對日本

人就可能唔多好了。隨著近日香港疫情漸趨穩定，一起度假，肯定是大家恢復正常生活後的首要

任務！讓我們一起期待香港康復，在這個紛亂的時代下同心抗疫，可以快一點跟最愛的再去旅行

吧！



＊本周策略＊



澳元：上周建議候低於０﹒７１４０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７３４０，止蝕

０﹒７０００。



加元：前周建議候高於１﹒２６６０沽出美元兌加元已於１﹒２８００止蝕，損失１４０點子。



日圓：本周建議候低於１２９﹒００附近水平買入美元兌日圓，目標１３１﹒２０，止蝕

１２７﹒５０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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