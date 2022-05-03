《珠玉之論－陳鳳珠》內地將陸續落實支持政策

《珠玉之論》內地疫情反覆，投資風險偏好降低，Ａ股亦顯著調整，上證綜指曾跌穿

３０００點的政策底。不過，官媒表示市場不應過度悲觀，因積極因素已開始浮現，加上穩市場

的政策加強推出及落實，料可增加投資信心。雖然預期短線投資氣氛仍然偏弱，但近日內地釋放

維穩的訊號，且貨幣及財政政策均落地支持經濟發展，因此相信內地宏觀經濟運行、資本市場發

展「穩、進」的邏輯並未改變，而Ａ股估值已處於歷史低水平，估計中長線資金或會逐步部署入

市。



近日人行及國務院持續推出政策支持經濟發展，除全面降準及調低外匯存準率、落實促進消

費政策外，人行表示要加大穩健貨幣政策的支持力度，尤其對受疫情影響的行業及中小微企業、

個體工商戶。另外亦支持農業生產和能源保供增供，推出科技創新再貸款和普惠養老專項再貸款

，增加１０００億元人民幣再貸款支持煤炭開發使用和增強儲能，增加支農支小再貸款和民航專

項再貸款，保持流動性合理充裕，促進金融市場健康平穩發展。



除此之外，深圳市鼓勵市民留深度過「五一」長假期，表示通過美團、京東等平台，向深圳

消費者發放５億元人民幣的消費券，以促進消費及做好疫情防控，相信內地各省市或會有更多刺

激消費措施落地。《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

