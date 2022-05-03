《ＥＴＦ透視－張子銘》中國電動車消費強勁，未受提價影響

《ＥＴＦ透視》今年以來，芯片短缺及鋰和鎳等原材料價格大幅上漲，導致動力電池價格上

漲的速度大大超出預期，車企不得不通過漲價來緩解成本壓力，電動車整車售價水漲船高。

然而，在這種普遍漲價的市場中，消費者對新能源車的購買意願並沒有受到太大影響。電動

車市場銷售依然保持火爆，在整體汽車市場的佔比不斷攀升。消費者對新能源車這種較強的剛性

需求，對該市場未來的發展具有很好的支撐作用。

摩根大通的統計顯示，由年初至今，超過四十個汽車品牌宣布提高汽車售價，涉及大約

１２０個電動車型號，漲幅在１萬－３萬人民幣之間。該行因此調查了超過１０００個消費者，

以瞭解他們的消費意願是否發生變化。

調查顯示，在迄今為止的電動汽車價格上漲水平下，超過 ８０％ 的受訪者的新能源車總

需求沒有變化。超過３０％的消費者表示會立即購買電動車，３０％ 的消費者對價格變化無動

於衷，還有超過２０％的消費者表示可能會選擇購買插電混動車。此外，無論價格上漲幅度如何

，３０－３５％的受訪者表示將繼續購買電動車。

這種對電動車的剛性需求和較低的價格敏感度已經反映在強勁的汽車銷量上。中國乘用車聯

席會的最新數據顯示，３月新能源乘用車批發銷售量增至４５﹒５萬輛，按年增長１２２﹒４％

，按月增長４３﹒６％；３月新能源車廠商批發滲透率達到２５﹒１％，遠高於去年３月

１１﹒１％和去年全年的１５﹒７％。

我們認為，在國內諸多行業受疫情和封鎖措施影響而出現下滑之際，電動車銷量的強勁增速

令人驚喜，我們繼續看好這一市場的前景。

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子銘》



資料來源：

摩根大通，２０２２年４月

中國乘用車市場信息聯席會，２０２２年４月１１日



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