《ＥＴＦ速遞－黃麗幗》Ｎｅｔｆｌｉｘ真正對手

《ＥＴＦ速遞》近期才跟朋友討論Ｎｅｔｆｌｉｘ最近鮮有甚麼精彩的影片劇集，真人秀節

目減少，題材亦開始欠缺新意，推薦片單盡是韓國出品。說真的，除歷年個別較為有名的韓劇，

筆者對於Ｎｅｔｆｌｉｘ推介的興趣不大。無獨有偶，Ｎｅｔｆｌｉｘ最近公布業績，今年第一

季訂閱用戶流失２０萬人，各界紛紛力數用戶人數暴跌的原因。其實早於２０１８年，

Ｎｅｔｆｌｉｘ執行長Ｒｅｅｄ Ｈａｓｔｉｎｇｓ在致股東信中早已道出原因。



＊推廣告較便宜收費平台＊



Ｎｅｔｆｌｉｘ逾１０年以來第一次錄得用戶人數下跌，震驚一眾影迷，市場原先預期新增

２５０萬戶。俄烏爆發戰爭後，公司上月初撤出俄羅斯的業務，流失多達７０萬用戶。即使撇除

這項因素，上季用戶亦只淨增５０萬戶。公司仍預估將再流失二百萬訂戶。

Ｎｅｔｆｌｉｘ歸咎「密碼共享」行為，估計有超過一億戶家庭使用他人帳戶，沒有付費，

並稱會設法打擊，先於拉丁美洲試行，及後推廣到其他國家，亦計劃推出有廣告的較低廉收費平

台。

回顧串流媒體熱潮於疫情期間興起，亦是Ｎｅｔｆｌｉｘ和Ｄｉｓｎｅｙ＋等平台的光輝歲

月，防疫封城，家庭訂閱數目俱增。Ｎｅｔｆｌｉｘ目前約有２﹒２１６億付費訂戶，於

２０２０年新增用戶數量多達３６００萬，第一季淨利已高達１７億美元，已近２０１９年

１８﹒７億美元的全年淨利潤。２０２１年新增會員亦有１８２０萬個，當中紅遍全球的《魷魚

遊戲》，成為史上首個觀看用戶數目「破億」的作品，第二季淨利亦力保１４﹒５億美元。



＊電遊收入早已超傳統媒體＊



畢竟「剎那的光輝不代表永恒」，Ｎｅｔｆｌｉｘ深明此道理。２０１８年，

Ｎｅｔｆｌｉｘ執行長Ｒｅｅｄ Ｈａｓｔｉｎｇｓ在致股東信中已表示，Ｎｅｔｆｌｉｘ 的

主要對手非乃有線電視頻道或其他串流媒體，而是電玩遊戲，如Ｅｐｉｃ Ｇａｍｅｓ的《要塞

英雄》（Ｆｏｒｔｎｉｔｅ）。當串流媒體為持續下跌的用戶人數而黯然，Ｅｐｉｃ

Ｇａｍｅｓ Ｓｔｏｒｅ則宣布２０２１年有超過１﹒９４億名個人電腦使用者，比２０２０年

約１﹒６億增長了３４００萬人。至於玩家２０２１年在Ｅｐｉｃ Ｇａｍｅｓ Ｓｔｏｒｅ購

買遊戲花費上升兩成，２０２０ 年消費７億美元，而２０２１年則達到８﹒４億美元。

事隔多年，Ｎｅｔｆｌｉｘ才於去年７月的財報會議宣布跨足電玩行業，從原創影集衍生遊

戲，向訂戶提供遊戲服務，提升串流媒體服務體驗。公司先後推出五款遊戲，包括神劇代表作《

怪奇物語》衍生的《Ｓｔｒａｎｇｅｒ Ｔｈｉｎｇｓ： １９８４》與《Ｓｔｒａｎｇｅｒ

Ｔｈｉｎｇｓ ３》，今年５月更將推出人氣卡牌遊戲《爆炸貓》，同時會將遊戲改篇成動畫，

預計會在２０２３年播映。

２０２０年電子遊戲的收入已分別為傳統媒體電影和音樂的３﹒６倍及７﹒６倍。２０２１

年全球遊戲市場創造的金額更達到１７５８億美元，５０％的收入來自亞太地區，受手遊市場推

動下，中國則是最快增長的國家。Ｎｅｔｆｌｉｘ此時加入遊戲市場，有意創造一個與玩家互動

的影視平台，雖有種為時以晚的感覺，惟也不失為一條出路。

《日興資產管理ＥＴＦ業務發展總監 黃麗幗》



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