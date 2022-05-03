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即市新聞

03/05/2022 09:08

《ＥＴＦ速遞－黃麗幗》Ｎｅｔｆｌｉｘ真正對手

　　《ＥＴＦ速遞》近期才跟朋友討論Ｎｅｔｆｌｉｘ最近鮮有甚麼精彩的影片劇集，真人秀節
目減少，題材亦開始欠缺新意，推薦片單盡是韓國出品。說真的，除歷年個別較為有名的韓劇，
筆者對於Ｎｅｔｆｌｉｘ推介的興趣不大。無獨有偶，Ｎｅｔｆｌｉｘ最近公布業績，今年第一
季訂閱用戶流失２０萬人，各界紛紛力數用戶人數暴跌的原因。其實早於２０１８年，
Ｎｅｔｆｌｉｘ執行長Ｒｅｅｄ　Ｈａｓｔｉｎｇｓ在致股東信中早已道出原因。

＊推廣告較便宜收費平台＊

　　Ｎｅｔｆｌｉｘ逾１０年以來第一次錄得用戶人數下跌，震驚一眾影迷，市場原先預期新增
２５０萬戶。俄烏爆發戰爭後，公司上月初撤出俄羅斯的業務，流失多達７０萬用戶。即使撇除
這項因素，上季用戶亦只淨增５０萬戶。公司仍預估將再流失二百萬訂戶。
　　Ｎｅｔｆｌｉｘ歸咎「密碼共享」行為，估計有超過一億戶家庭使用他人帳戶，沒有付費，
並稱會設法打擊，先於拉丁美洲試行，及後推廣到其他國家，亦計劃推出有廣告的較低廉收費平
台。
　　回顧串流媒體熱潮於疫情期間興起，亦是Ｎｅｔｆｌｉｘ和Ｄｉｓｎｅｙ＋等平台的光輝歲
月，防疫封城，家庭訂閱數目俱增。Ｎｅｔｆｌｉｘ目前約有２﹒２１６億付費訂戶，於
２０２０年新增用戶數量多達３６００萬，第一季淨利已高達１７億美元，已近２０１９年
１８﹒７億美元的全年淨利潤。２０２１年新增會員亦有１８２０萬個，當中紅遍全球的《魷魚
遊戲》，成為史上首個觀看用戶數目「破億」的作品，第二季淨利亦力保１４﹒５億美元。

＊電遊收入早已超傳統媒體＊

　　畢竟「剎那的光輝不代表永恒」，Ｎｅｔｆｌｉｘ深明此道理。２０１８年，
Ｎｅｔｆｌｉｘ執行長Ｒｅｅｄ　Ｈａｓｔｉｎｇｓ在致股東信中已表示，Ｎｅｔｆｌｉｘ　的
主要對手非乃有線電視頻道或其他串流媒體，而是電玩遊戲，如Ｅｐｉｃ　Ｇａｍｅｓ的《要塞
英雄》（Ｆｏｒｔｎｉｔｅ）。當串流媒體為持續下跌的用戶人數而黯然，Ｅｐｉｃ　
Ｇａｍｅｓ　Ｓｔｏｒｅ則宣布２０２１年有超過１﹒９４億名個人電腦使用者，比２０２０年
約１﹒６億增長了３４００萬人。至於玩家２０２１年在Ｅｐｉｃ　Ｇａｍｅｓ　Ｓｔｏｒｅ購
買遊戲花費上升兩成，２０２０　年消費７億美元，而２０２１年則達到８﹒４億美元。
　　事隔多年，Ｎｅｔｆｌｉｘ才於去年７月的財報會議宣布跨足電玩行業，從原創影集衍生遊
戲，向訂戶提供遊戲服務，提升串流媒體服務體驗。公司先後推出五款遊戲，包括神劇代表作《
怪奇物語》衍生的《Ｓｔｒａｎｇｅｒ　Ｔｈｉｎｇｓ：　１９８４》與《Ｓｔｒａｎｇｅｒ　
Ｔｈｉｎｇｓ　３》，今年５月更將推出人氣卡牌遊戲《爆炸貓》，同時會將遊戲改篇成動畫，
預計會在２０２３年播映。
　　２０２０年電子遊戲的收入已分別為傳統媒體電影和音樂的３﹒６倍及７﹒６倍。２０２１
年全球遊戲市場創造的金額更達到１７５８億美元，５０％的收入來自亞太地區，受手遊市場推
動下，中國則是最快增長的國家。Ｎｅｔｆｌｉｘ此時加入遊戲市場，有意創造一個與玩家互動
的影視平台，雖有種為時以晚的感覺，惟也不失為一條出路。
《日興資產管理ＥＴＦ業務發展總監　黃麗幗》

＊了解更多：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｎｉｋｋｏａｍ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｚｈ╱ｅｔｆ
　
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