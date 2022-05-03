《陶冬天下－陶冬》聯儲大手加息，美元快速升值

《陶冬天下》這次不怪聯儲，不怪利率，資產市場再次遭到重擊。幾家美國科技巨企先後交

出了不及預期的業績，有一家盈利不錯，但是警告供應鏈斷裂可能在未來造成巨大的不確定性。

納斯達克指數在上周五（２９日）暴跌４﹒２％，今年４月份ＮＡＳＤＡＱ寫下了２００８年

１０月雷曼危機以來最慘烈的月度表現，慘跌１３﹒３％，從去年１１月的頂峰，市值已經狂瀉

了５萬億美元。Ｓ＆Ｐ５００上周五跌３﹒６％，４月份下挫８﹒８％，為疫情爆發後最差的月

度表現。不止美股，美債和美元也逢多事之秋，恐慌指數升到俄羅斯進軍烏克蘭以來的新高。



聯儲進入了ＦＯＭＣ會前的靜默期，但是市場並沒有歇著。美國第一季度ＧＤＰ數據不如預

期，３月份ＰＣＥ通脹比上期略低，出現了一年以來的首次回落，不過魔鬼在細節中。就業成本

指數季率上漲１﹒４％，大大超出市場的預期，創下本世紀以來最大的升幅。ＦＯＭＣ本周加息

５０點是板上釘釘的，市場預計連續的５０點加息，期貨市場甚至定價了４０％的概率聯儲會在

六月加息７５點。美國十年期國債利率收２﹒９４％，兩年期收２﹒７３％，３０年期定格在

３％，債市價格上周反而穩定了一點。



受到對聯儲大碼加息預期不斷升溫的影響，美元指數ＤＸＹ在４月也創下了金融危機以來最

大的漲幅，近日指數更連日大幅攀升，收１０３﹒２，這是近２０年來的新高。日圓兌美元連日

暴漲，一度衝破１﹒３１水平，周五勉強收在１３０樓下，歐元、英鎊也持續下貶，人民幣兌美

元（在岸價）兩個星期裏急貶２４０點。幾個歐洲國家同意用盧布交易俄羅斯原油、天然氣，布

蘭特原油期貨上周漲了３美元，比起動盪恐慌的股市，算是風平浪靜的。美元走強，黃金價格稍

有回落。中國Ａ股和港股受到新經濟刺激措施的振奮，上周五走出了不同於其他市場的行情。



美元匯率氣勢如虹，４月以來升值４﹒７％，並在過去兩周明顯加速，這種單邊拉升的情況

在匯市並不常見。美元升值驟然加速，在筆者看來原因有三。首先，美國所遭遇的通脹壓力，比

世界其他國家都高，而且植根於工資上漲，具有結構性、慢性化趨勢。美國聯儲對此不得不採取

更激進的政策應對措施，美國國債利率與世界其他國家之間的利差大幅拉開，吸引全球遊資流入

。



其次，美國是世界幾大工業國中唯一一個能源淨出口國，烏克蘭危機以及能源價格飆升對美

國的衝擊遠遠小過歐洲、日本和中國，從經常收支角度看美國處在相對有利的國際貿易環境之中

。能源價格高企，更會刺激葉岩氣行業再次發力，增加能源的本土供應能力。美國在高價位元與

歐洲簽訂長期能源供應協議，利好美元匯率。



再者，美國政府對匯率的態度出現了改變，摒棄了特朗普時代的弱美元政策，回歸到之前幾

屆政府的強勢美元立場。強美元不僅幫助消化進口通脹，更將全球資金帶入美元區。在聯儲調整

貨幣政策、推高利率、收縮流動性的時候，海外流動性可以給美國本土的貨幣環境提供緩衝。



然而，美元突然走強，尤其是對日圓匯率大幅升值，也衍生出新的競爭力的問題。日本汽車

在美國的競爭優勢變大了，威脅到對美國至關重要的一個行業。ＢｏＪ在上周的會議上，對維持

了現有的利率政策，維持了國債收益率管理做法，對急貶的日圓匯率也沒有給出明確可行的遏制

說法。相信美國政府不會滿意，但又不好對日本的貨幣政策直接說三道四，估計幕後施壓的可能

性會大一些。無論是美元還是日圓，近期波動幅度很大，對走勢市場有高度的共識，一旦消息層

面上出現意外，反抽可能也較強勁。



一年前美元指數在９０，如今已到１０３，全球經濟前景、美國貨幣政策和資金風險意識均

出現了巨大的變化，地緣政治也帶來了很高的不確定性。資金流出新興國家，流入美元資產已成

趨勢。部分新興市場出現了美元流動性壓力，本幣貶值，外債出現違約風險。新興市場往往在美

元急升的時候爆發債務危機，又到了關注的時候了。



２０２２年第一季度美國實質ＧＤＰ同比折年率為－１﹒４％，遠差過分析員預期的１％，

和上期的６﹒９％。不過無論債市還是股市，多沒有就經濟衰退主題作出明顯的交易，資產價格

也沒有明顯的反應。去年第四季度的高基數，是第一季度在數值上不如人意的重要原因。庫存減

少，民間去庫存是另一個統計原因。民間庫存和進出口對ＧＤＰ的下墜拉力直接導致了負增長。

但是那些都屬於技術性的、暫時性的回檔，並不改變美國經濟的整體趨勢。



美國的內需依然強勁，仍在加速擴張狀態。私人消費增長了２﹒５％，貢獻１﹒８個百分點

，汽車和零件需求尤其旺盛。固定資產投資增加７﹒３％，貢獻１﹒３個百分點的增長。房地產

行業仍在擴張中，並未受到加息預期的衝擊。唯一拖後腿的內需，是政府開支，－２﹒７％，拖

累０﹒５個百分點，主要是部分救援計畫到期或被削減。筆者相信第一季度的ＧＤＰ數字，實際

情況要明顯強過數據所描述的。預測第二季度ＧＤＰ增長，會反彈到２﹒４％。



這組ＧＤＰ數據不會影響聯儲５月的加息安排。相反，就業成本指數連續六個季度，更會引

起聯儲的關注。不僅工資升，福利也開始大幅上揚。就業成本關係到所以企業的開支，會被轉嫁

到最終消費者頭上。



本周５月３－４日的ＦＯＭＣ會議，預計加息５０點，並宣布啟動收縮聯儲資產負債表。聯

儲前置性地激烈加息，既有遏止通脹的客觀需要，更有對選民作出穩定物價承諾的政治考量，輕

易不會改變政策立場，也不會浪費好不容易搭建起來的市場預期。估計鮑威爾要強調的是儘快將

政策利率推進到中性區間。



筆者預測ＦＯＭＣ的５、６、７月會議各加息５０點，今年內累計加息２５０點，明年繼續

以每次開會加２５點的速度向終極目標３﹒５０－３﹒７５％挺進。這應該是聯儲目前的目標，

但是能不能實現卻取決於美國經濟的表現。美國經濟在過去十幾年未見太大的結構性改變，增長

動力主要來自貨幣擴張，近年更加上基於貨幣擴張的財政刺激政策。目前消費情緒和企業的投資

意願不錯，但是資金成本突增，而通貨膨脹在３月見頂後高位徘徊，可能衝擊經濟。



本世紀以來，聯儲對增長和就業的關心越來越大，從未在經濟迅速下滑的情況下繼續加息，

所以不排除加息為達到設定目標就改變政策的可能。本輪聯儲加息，前置性操作味道濃厚，但是

筆者相信猛而難久。



本周焦點有四，聯儲、就業、業績和英國央行。美聯儲在ＦＯＭＣ會議上預計加息５０點，

預計鮑威爾會強調遏制通脹的重要性，給出接下來量化收縮的細節。按理聯儲會避免表露鴿派姿

態，以維持大碼加息的嚴肅性，不過鮑威爾是否會安撫恐慌中的股市卻值得觀察。４月份非農就

業數字估計放緩，預計增加３５０Ｋ。企業盈利對於風雨飄渺中的股市十分關鍵。英格蘭銀行可

能加息２５點，不過語境偏溫和。《陶冬》



＊本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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