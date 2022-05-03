《股壇解碼－戴名》美聯儲局鷹派不改，太古Ｂ（０８７）難寄厚望

《股壇解碼》美國剛公布的首季ＧＤＰ實際年化季率為－１﹒４％，前期為６﹒９％，另外

首季的個人消費支出和核心物價指數皆雙雙差於預期，加上美國原油庫存按周下跌兩百多萬桶，

市場擔心美國將出現滯脹風險導致道指上周五（２９日）下跌９００多點，２年期債息開始追上

１０年期債息亦預警經濟可能後勁不繼，但美匯指數在１０３附近居高不下，相信資金還沒有撤

出美元資產，蘋果（ＡＰＰＬ）業績若撇除國內影響可說是超市場預期，但國內封城令蘋果

（ＡＰＰＬ）虧損達８０億美元拖低業績，Ｎａｓｄａｑ短期表現勢將走弱，投資者在趁低吸納

美股之餘宜密切留意美匯指數走勢。



＊時移勢易＊



三星電子（５９３０﹒ＳＥ）第一季度純利大升接近６０％，集團已經連續數季業績表現強

勁，但股價持續低迷或多或少和疫情有關，加上南韓在周一（２日）全面放寬口罩令，相信經濟

活動轉趨繁忙，經濟得以快速復甦，現階段可留意南韓市場。市場傳出有部分晶片公司擬在印度

設廠，目前並不包括台積電，相信是由於印度本身基建設施相對其他國家欠完善，現階段並不適

合台積電這種市場龍頭海外設廠要求，投資者慎防印度市場有炒過籠的情況。



＊此起彼落＊



深圳受疫情影響首季ＧＤＰ微增２％，排名在一線城市榜末，而另一重災區的吉林省一季度

ＧＤＰ更下跌接近８％，數據顯示管控防疫措施對經濟的影響不少，上海經濟因這次長時間管控

而出現大幅度下滑的可能性相信不小，網傳國內收緊對投資移民相關文件公証的監管，估計下一

步將對移民機構進一步監管，相信在後疫情時期將會以嚴控資金外流為首要任務。



＊升勢不改＊



恒指上周雖然未能在２１５００點以上結算，但升勢開始出現，加上周五大升８００多點並

且成交量大增，相信短期內回調機會不大，唯一顧累的是美國經濟數據好壞參半，會否拖累環球

經濟復甦是目前唯一的不確定因素，但投資者要注意牛證街貨開始明顯高於熊證，認購期權數量

亦高於認沽期權，大市本月極有可能出現單邊升勢，但疫苗通行證下一階段在月底生效，相關措

施對服務和零售業有或多或少都有所影響，至於結果好壞相信還要看本月香港經濟的復甦程度才

能知道。



＊股票簡評＊



太古Ｂ（０００８７）主要經營航空和相關服務、飛機工程、地產發展和投資、持有酒店和

經營、實業投資、貿易和飲料。集團業務共分地產、航空、飲料、貿易和實業五類，太古股份公

司Ｂ股價近期走強主要受旗下國泰航空（００２９３）在３月份時股價創近期新高所致，但參考

近期入境人數無甚起色，國泰航空亦得益有限，去年（２０２１年）地產部門純利與上年度相比

只能說是保持穩定，但今年集團主動為受疫情影響租戶減租免租，相信太古股份公司Ｂ今年的地

產業務收入將暴跌，相反去年太古可口可樂表現強勁錄得破紀錄的利潤，隨著社交距離放寬，可

口可樂的銷售很有可能從高位回落，這些都對太古股份公司Ｂ造成負面影響，由於集團經營甲級

寫字樓和商場，後疫情的經商環境和經濟復甦將決定太古股份公司Ｂ的股價走向，相信上半年是

難有奇蹟，集團現持有銀行結餘和短期存款接近２３０億元，已動用的借款融資和債務證券約

６００億元，在面對充滿不確定因素經營環境的太古股份公司Ｂ來說算是偏高，投資者現階段宜

趁高沽出，合理買入價應該在６﹒３元附近。《資深市場人士戴名》



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