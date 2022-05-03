《缸邊隨筆－石鏡泉》今周看滙不看息

《缸邊隨筆》今周（美國時間）５月３日、４日美儲局議息，全世界都知今次美儲局可能加

２５點子、５０點子，以至７５點子的息，也可能定個時日來縮表９５０億美元。這些都是遲來

的，但又已講到爛的事，市場近日跌，或是已消化了這些利淡。



對美儲局十分不幸，在這加息前夕，美國第一季ＧＤＰ竟萎縮了，跌１﹒４％（原估增長

１﹒１％，前值為６﹒９％）。



美國第一季ＧＤＰ增長差，是因為前一季的６﹒９％ＧＤＰ增長有個大水份，是庫存增加，

這可以理解，不是講美國的港口壓力重，廠家怕無貨賣，便加碼下單，結果就是庫存多，今年首

季，庫存消化了，淨出口和庫存使總體增長減少了４個百分點，政府支出萎縮也使ＧＤＰ減下。



不過在第二季和第三季，由於美國要供應不少武器予烏克蘭，而美國軍工業是國內生產為主

，必然會刺激到經濟增長，會增長多少，走？瞧。但無論如何，美儲局會不會考慮這個美首季

ＧＤＰ的負增長，是他們的事，投資者只得等周四的會後公布，看來加７５點子是不可能，加

２５至５０點子都已經是ｎｏｎ－ｅｖｅｎｔ。



市場有沒有其他反應，得看有沒有新消息入市，疫、俄烏戰局等等是老掉牙的事，但有個新

事物，就是匯。



上周筆者有文：《一ＹＥＮ知秋》，今時美元兌日圓已升至１３０了，日本政府出手了，咦

！上周不是講美財長耶倫會見日財長，講日圓貶值事？筆者仲引用９０年代，尚有ＢＵＰＡ放假

都來干預，但今次是耶倫表明不會插手日匯事，即是只由日本政府來單打獨鬥，若是，日匯要回

強似乎是不易了。



在《一ＹＥＮ知秋》一文中指出：



當日圓利率是零或近零，而美１０年債息是升近３厘時，以外匯對沖費用是２％至２﹒５％

計，借入零息的日圓，買入３厘息的美１０年債，用２％去做對沖，還有１厘利潤。炒家只要有

Ｃｒｅｄｉｔ Ｌｉｎｅ，打個電話就可以輕易地賺１厘，如不對沖，就可賺３厘，自然有不少

日圓會被沽，日圓兌美元便跌。



除了這個金融炒賣外，日圓弱，對美國經濟有重大衝擊。９０年代，美國佳士拿車廠瀕臨破

產，美國政府要救佳士拿（因為美坦克車是用佳士拿引擎，所以佳士拿又算不算是國企？）找來

Ｉａｃｏｃｃａ做其總裁，他允收１元薪酬，到佳士拿賺到錢後，才拿足額薪酬。佳士拿是被救

下來了，但不全是他功勞，他計過造車成本，只要日圓在１１０下，美國汽車就有競爭力，如日

圓弱即日圓在１１１，美國汽車就沒有了競爭力。所以自他提出這個１１０理論之後，美國就一

直把日圓壓在這水平左右。



這個１１０隨物價變化是有所變化，但原則一樣，日圓不可過弱。如日圓是長期（指一年以

上）在１１５至１２０左右，美國汽車或其他與日本有競爭的產品，就會輸給日本貨。為了要保

障美國貨（尤其是汽車）的銷量╱經濟，美國一定要日圓強，最好是升至１００日圓或以下。所

以耶倫要出馬了，能否成功？一句：賠錢生意無人做，殺頭生意有人幹，利之所在，便是炒家之

所向。



要增加炒家成本，日息要加便是，加至３厘息吖，就會再無人借ＹＥＮ去買美債，果真出現

，耶倫又會歡喜嗎？



一直以來外資是美國國債的主要買家，這些外資，又以歐、英、加、日資金為主。由於近月

通脹升，歐洲的債息亦見上升，而歐央行亦擬退市，這亦會吸納了歐元資金，此即會少了資金去

買美債，這部分解釋了近日美債息急升之因。



耶倫要面對的，是買美債資金減少，但又要遏止炒家沽日圓來買美債，不易吧！



另一個方法是，美債息回下，回至２厘下，才可以遏止膽小而又要做外匯對沖的炒家。但美

債息要短期內回下，可以嗎？



對俄羅斯油氣禁運是於４月２１日才開始，屆時油價會升還是跌？已有大行估，會升至每桶

１８５美元。



除油價外，糧價在之後一、兩年也一定會升。烏克蘭是歐洲的糧倉，左看右看，戰事不易在

５月便完結。此即據烏克蘭農業部的耕種時間表，薏米、粟米、黍、米、大豆、葵花籽的下種期

都會被錯過，到年底能有幾多收成？不好估。



一個量度大宗原料價格的大宗商品指數（ＣＲＢ Ｉｎｄｅｘ）在今年就升爆表，是自

１９１５年以來最高的升１４４％。這些都是實體價格的上升，ＱＥ、ＱＴ都控不來，唯一會脫

韁的，是美國的債息。



４月２８日，日央行利率決議出爐，日央行仍然堅持利率要保持在低位（以至負），上周四

（２８日）午，日匯便跌破１３０日圓關，日經指數則漲了１﹒７７％。



日息低、美息高，會促使更多投機者，借ＹＥＮ來沽，轉成美元，去買美國債，美國今時似

乎是放棄了美企業跟日貨的競爭力，美企賺少些，美經濟就會無咁強，利通脹回下，但美國要軍

援烏克蘭，要多發債，則多些外資來買美債又是不錯之選。於是美匯指數會升，這會使不少非美

元貨幣，包括歐元、人仔、日圓，都要貶。



美息只關美國事，但美匯就涉全球貨幣，據此，今周是否應看匯不看息。

《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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