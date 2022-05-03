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03/05/2022 09:26

【特首選舉】候任行政長官辦公室成立，原行政署長鄭鍾偉任秘書長

　　《經濟通通訊社３日專訊》政府今日宣布，候任行政長官辦公室經已成立，致力確保兩屆政
府順利交接。原行政署長鄭鍾偉今日起出任候任行政長官辦公室秘書長（候任），而原工業貿易
署署長盧世雄則自今日起出任行政署長。
　
＊辦公室設有５名首長級人員和逾２０名非首長級人員＊
　
　　政府發言人說，候任行政長官辦公室現已準備投入服務。候任行政長官辦公室設有五名首長
級人員和超過２０名非首長級人員。現時，政府已調派公務員出任其中四個首長級職位，包括候
任行政長官辦公室秘書長、候任行政長官的私人秘書、副私人秘書及新聞秘書。
　　候任行政長官辦公室將會協助候任行政長官進行幾方面主要工作，包括組建新一屆政府的政
治領導團隊；在其選舉政綱的基礎上，籌備制訂新政府的施政計劃；與現屆政府做好交接安排，
包括與慶祝香港回歸２５周年有關的重要活動；以及廣泛聯繫社會各界，出席各類活動。
　
＊辦公室運作至今年６月底＊
　
　　候任行政長官辦公室位於香港灣仔告士打道入境事務大樓２６樓。辦公室會在第六任行政長
官當選後正式開始運作，至今年６月３０日結束。
　　公務員事務局局長聶德權表示，鄭鍾偉是資深的政務官，具備豐富公共行政經驗，相信他定
能在新工作崗位上發揮所長，確保兩屆政府交接暢順。（ｃｌ）

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