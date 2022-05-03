【新冠肺炎】考評局：逾１﹒１萬考生報考經濟科，兩人竹篙灣應試

《經濟通通訊社３日專訊》香港中學文憑試（ＤＳＥ）今日舉行的經濟科考試，約有

１﹒１８萬名考生報考，合共設有１４３個禮堂試場及１８０個為特殊教育需要考生而設的特別

試場。

考評局表示，今日有２名確診考生於竹篙灣社區隔離設施應考文憑試；沒有考生因身體不適

而選擇不應考。

考評局公開考試資訊中心今早並無收到考生要求即日到竹篙灣社區隔離設施應考的申請。

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