【新冠肺炎】本港新增２９０宗確診，再多７人染疫亡

《經濟通通訊社３日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

２９０宗新冠肺炎確診個案，當中２１宗屬輸入個案。另外，再多７人染疫離世。

新增確診包括１３２宗經核酸檢測確診的病例，以及１５８宗快速檢測呈陽性的呈報個案。



＊學校呈報個案４５宗＊



今日全港復課，今日學校呈報４５宗陽性個案，１８宗是今日個案，餘下是假期間檢測發現

，涉及３７名學生及８位員工。（ｃｌ）



