【新冠肺炎】本港新增２９０宗確診，再多７人染疫亡

《經濟通通訊社３日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增
２９０宗新冠肺炎確診個案，當中２１宗屬輸入個案。另外，再多７人染疫離世。
新增確診包括１３２宗經核酸檢測確診的病例，以及１５８宗快速檢測呈陽性的呈報個案。
＊學校呈報個案４５宗＊
今日全港復課，今日學校呈報４５宗陽性個案，１８宗是今日個案，餘下是假期間檢測發現
，涉及３７名學生及８位員工。（ｃｌ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|財經熱話03/05/2022
金管局：外匯基金首季投資虧損550億元 兩年來再度見紅
|香港要聞03/05/2022
【新冠肺炎】林鄭：5.19第二階段放寬社距措施 食肆5.5起可8人一枱
|專訪03/05/2022
【陶冬專訪】俄黑土地陷「無米之炊」 端穩中國飯碗須握緊自己種子（有片）
|FOCUS03/05/2022
【FOCUS】疫情暴擊PMI兩年低 穩經濟初創勢力崛起
|財經熱話03/05/2022
內銀相繼派季績 揀四大行不如取郵儲行
|財經熱話03/05/2022
《午市前瞻》 恒指低開高走 專家籲分注部署港交所博成交回升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰