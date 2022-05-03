【外圍經濟】澳洲大選展開拉票活動，執政聯盟民調落後在野工黨

《經濟通通訊社３日專訊》澳洲本月大選競選活動已經展開，中間偏右執政聯盟（自由黨及

國家黨）正從落後在野工黨的形勢中趕上。最新的民意調查顯示，執政聯盟將於本月２１日舉行

的大選中落敗。

Ｎｅｗｓｐｏｌｌ周日（１日）刊登於《澳洲人報》的一項最新民意調查顯示，工黨連續四

星期５３％對４７％領先執政聯盟。該報稱，如果這就是選舉的結果，工黨將在澳洲國會的

１５１席中贏得７９席，成為新一屆執政黨。

同一天由Ｒｅｓｏｌｖｅ發表的調查顯示，執政聯盟以４６％對５４％落後於工黨。選民開

始愈來愈偏好由工黨領袖阿爾巴尼斯取代莫里森出任總理。



＊澳洲１０年期債孳息升近８年高＊



投資者預期澳洲儲備銀行將於今天議息會議宣布加息，為２０１０年以來首次。作為參考指

標的澳洲１０年期國債孳息率上升１４個基點，至３﹒２６厘，是２０１４年１１月以來最高位

。《彭博社》整理的數據顯示，相若年期的政府債券溢價達到３２個基點，較上周五（４月２９

日）上升１３個基點。

澳洲貨幣市場預計澳洲儲備銀行會以１９９０年代以來最進取的政策緊縮行動來應對上升的

通脹 ，而這個方向似乎和央行行長洛威一向謹慎的作風相違背。洛威在２０１６年９月上任，

但他在２０１９年才首次減息，結束連續３０次維持利率不變的決定。（ａｌ）

