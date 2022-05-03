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03/05/2022 11:51

【外圍經濟】澳洲大選展開拉票活動，執政聯盟民調落後在野工黨

　　《經濟通通訊社３日專訊》澳洲本月大選競選活動已經展開，中間偏右執政聯盟（自由黨及
國家黨）正從落後在野工黨的形勢中趕上。最新的民意調查顯示，執政聯盟將於本月２１日舉行
的大選中落敗。
　　Ｎｅｗｓｐｏｌｌ周日（１日）刊登於《澳洲人報》的一項最新民意調查顯示，工黨連續四
星期５３％對４７％領先執政聯盟。該報稱，如果這就是選舉的結果，工黨將在澳洲國會的
１５１席中贏得７９席，成為新一屆執政黨。
　　同一天由Ｒｅｓｏｌｖｅ發表的調查顯示，執政聯盟以４６％對５４％落後於工黨。選民開
始愈來愈偏好由工黨領袖阿爾巴尼斯取代莫里森出任總理。
　　
＊澳洲１０年期債孳息升近８年高＊

　　投資者預期澳洲儲備銀行將於今天議息會議宣布加息，為２０１０年以來首次。作為參考指
標的澳洲１０年期國債孳息率上升１４個基點，至３﹒２６厘，是２０１４年１１月以來最高位
。《彭博社》整理的數據顯示，相若年期的政府債券溢價達到３２個基點，較上周五（４月２９
日）上升１３個基點。
　　澳洲貨幣市場預計澳洲儲備銀行會以１９９０年代以來最進取的政策緊縮行動來應對上升的
通脹　，而這個方向似乎和央行行長洛威一向謹慎的作風相違背。洛威在２０１６年９月上任，
但他在２０１９年才首次減息，結束連續３０次維持利率不變的決定。（ａｌ）

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