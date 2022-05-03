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即市新聞

03/05/2022 14:36

【外圍經濟】Ｃｏｉｎｂａｓｅ高層料加密貨幣用戶十年達１０億人

　　《經濟通通訊社３日專訊》Ｃｏｉｎｂａｓｅ行政總裁Ｂｒｉａｎ　Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ周
一（２日）在米爾肯研究所（Ｍｉｌｋｅｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）全球會議上說，十年內將有
１０億人已經或嘗試使用加密貨幣，較目前的約２億人多。
　　Ｂｒｉａｎ　Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ發表以上言論時，加密貨幣市場出現震盪。全球交易量最
大的加密貨幣比特幣去年１１月升近６﹒９萬美元的歷史高位後持續下跌，今年以來已下跌約
１７％。
　　雖然質疑加密貨幣的聲音愈來愈大，但Ｂｒｉａｎ　Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ和
Ｃｏｉｎｂａｓｅ最大投資者之一Ａｒｋ的創辦人Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ都站在同一陣線。
Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ甚至看好去中心化金融的前景－在這個於加密貨幣中只受到輕度規管的
一角，人們不需要像銀行這樣的中介，就可以直接交易、借出或借入代幣。
　　Ｂｒｉａｎ　Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ更指，在華盛頓Ｄ﹒Ｃ﹒　遇到一個真正質疑加密貨幣的
人經已愈來愈難了。他指當地如今約有一半或以上的人都支持加密貨幣。

＊阿根廷兩銀行准客戶買加密貨幣＊

　　另外，阿根廷已成為加密貨幣的最大支持者。該國有兩間受規管的銀行更希望早佔商機。
　　從周一（２日）開始，以市值計屬阿根廷最大私營銀行的Ｂａｎｃｏ　Ｇａｌｉｃｉａ，還
有數碼銀行Ｂｒｕｂａｎｋ　ＳＡＵ將准許其客戶購買包括比特幣、以太幣和ＵＳＤＣ在內的加
密貨幣。其中Ｂａｎｃｏ　Ｇａｌｉｃｉａ稱，這個決定基於客戶的龐大需求。一項調查發現，
六成受訪者要求透過他們光顧的銀行輕易接觸到加密貨幣，而且對此需求最大的是年輕人。
　　該兩間銀行透過與加密貨幣錢包Ｌｉｒｉｕｍ合作，客戶可以在用來購買債券或股票的同一
個平台購買加密貨幣。Ｂａｎｃｏ　Ｇａｌｉｃｉａ初期只向從直接存入款項到該銀行支薪的用
戶提供這個選項。
　　據區塊鏈分析公司Ｃｈａｉｎａｌｙｓｉｓ稱，阿根廷是全球十大加密貨幣接受程度最高的
國家之一。另據市場傳訊公司Ｗｕｎｄｅｒｍａｎ　Ｔｈｏｍｐｓｏｎ進行的一項研究顯示，三
分之二阿根廷加密貨幣投資者表示，貨幣危機一再出現，加上通脹率每年達到５０％以上，都令
他們投資加密貨幣以免他們的存款購買力下降。（ａｌ）

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