《日入而息》外匯基金首季蝕５５０億元，港首季經濟預估收縮４％

《今天重點》

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金管局：外匯基金首季投資虧損５５０億元，兩年來再度見紅；金管局料本港經濟逐步恢復，金

融體系有能力扺禦衝擊；外匯基金首季投資虧損５５０億元；加息環境下供樓風險可控，難料樓

市走向；余偉文稱今年股債匯投資環境具挑戰，短期內加強防禦性

林鄭稱周四起放寬堂食至８人一枱，泳池沙灘可重開；學生每日上學前快測非永久性措施，會適

時檢討；過去長周末執法人員發出１８０張定額罰款告票；首階段放寬社交距離措施後，疫情未

見反彈

陳帆稱港鐵（０００６６）東鐵線過海段將於本月１５日通車；監察東鐵線過海段通車後情況，

與內地部門檢視直通車未來

本港首季ＧＤＰ預估按年萎縮４％遠遜預期，終止四季連升

杭州國安對涉利用網絡從事危害國家安全活動人員馬某採取刑事強制；杭州涉危害國安被扣「馬

某」改「馬某某」，官媒集體更正消息；環球時報英文版表示被捕馬某某為ＩＴ公司硬件研發總

監

澳博（００８８０）首季虧損擴至１２﹒８億元，博彩淨收益跌２﹒６％

沈南鵬減持美團（０３６９０）約４２９６萬股，套現６２﹒３億元

劉強東減持京東健康（６６１８）約８８４萬股，套現４﹒４億元

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《即日市況》

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恒指全日高收１２點報２１１０１，科指低收６１點報４４０９

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《美元匯價》

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歐元短期仍有機會下試１﹒０３４０╱６０

歐元最新報１﹒０５１４╱１５，日圓最新報１３０﹒０９╱１０

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《公司業績》

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寧滬高速（００１７７）首季純利８億元人民幣，跌逾３０％

北交所８８家上市公司去年實現盈利，盈利面達９９％

大眾公用（０１６３５）首季盈轉虧逾３億元人民幣

中遠海控（０１９１９）首季純利２７６億元人民幣，升７９％

莊園牧場（０１５３３）首季純利跌４６％

中國中鐵（００３９０）首季純利７６億元人民幣，升１７％

安徽皖通（００９９５）首季純利４億元人民幣，升６％

中鋁國際（０２０６８）首季賺１８２８萬元人民幣，跌６１％

辰林教育（０１５９３）中期虧損３５８３萬元人民幣，不派息

澳博（００８８０）首季虧損擴至１２﹒８億元，博彩淨收益跌２﹒６％

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《公司資訊》

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完美醫療（０１８３０）復業後首周銷售合同金額按年增５０％

小鵬汽車（０９８６８）４月智能電動車交付量按年增７５％

商湯（０００２０）發布ＡＩ數字人白皮書

森松國際（０２１５５）獲森松化工減免目標物業租金，最長三個月

中國移動香港推出線上問診及醫療應用程式「醫聊通Ｄｒ﹒ＨＫ」

匯豐保險表示首季新業務價值按年增長３８％；匯豐升級健康計劃Ｗｅｌｌ＋，購新保單可獲姜

濤禮品

小米（０１８１０）涉逃稅遭印度扣近５７億資產，回應稱屬合法商業行為

大發地產（０６１１１）首四月合同銷售按年跌８２％至２９億元人民幣

恒生料本港未來數季經濟前景依然面臨不少挑戰

中國生物製藥（０１１７７）受託人從市場進一步購買１０００萬股股份

華訊股份（００８３３）附屬公司第二次庭審已於上周舉行，未作出判決

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《國企紅籌》

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中國電力（０２３８０）簽定墨西哥光伏項目合作協議

深圳控股（００６０４）２０億元人民幣拓深圳住宅地５１％

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《神州民企》

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天利控股（００１１７）斥７１１８萬元，新廠建供暖空調設施

中滙集團（００３８２）《職業教育法》推動產教共融，實現共同富裕

陽光能源（００７５７）附屬曲靖配新股籌最多近５億元人民幣

惠生工程（０２２３６）聯合體獲卡塔爾北部油田擴建合同

世茂服務（００８７３）開市前停牌，４月底解僱原核數師羅兵咸

恒大汽車（００７０８）將啟恒馳５預售，據報１８城招募代理商

齊屹科技（０１７３９）認購６﹒０２億元人幣理財產品

景瑞控股（０１８６２）首四個月合約銷售額跌７４﹒７％

比亞迪（０１２１１）４月新能源汽車銷量升３﹒１３倍至１０﹒６萬輛

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《中國要聞》

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全國鐵路５月３日預計發送旅客２７０萬人次

內地一季度螞蟻基金等頭部基金機構非貨保有規模縮水

湖南長沙８層自建樓倒塌，屋主等９人被刑事拘留

銀保監回應河南等地村鎮銀行取款難：已開展調查核實

上海逾半數市民已歸為防範區

工信部表示建產業供應鏈應急協調機制，全力以赴擴內需

習近平稱規範和引導資本健康發展

中指院表示４月百城房價續橫行，憧憬更多寬鬆政策

廣東梅州降二套房公積金貸款首付比例至兩成

財政部表示截至４月２５日各省份累發專項債１﹒３萬億

大華銀行落戶上海自貿臨港新片區，成首家入駐外資行

富士康鄭州廠擴大招工計劃，大幅調高獎金三成

杭州國安對涉利用網絡從事危害國家安全活動人員馬某採取刑事強制

杭州涉危害國安被扣「馬某」改「馬某某」，官媒集體更正消息

國民養老險３月底開業，首季未錄保費收入僅小額盈利

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒５６％，報１６４９８﹒９點

美國軍售延至少３年交貨，台灣尋求購買其他武器替代

據報Ａｐｐｌｅ Ｃａｒ將委託鴻海代工生產

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《其他消息》

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港府擬設預先通報旅客資料系統，冀下半年交立會審議

香港在全球新聞自由指數排名大跌至１４８位

傳法官新增年度評核，最快下半年裁判法院先行

原工貿署署長盧世雄今日起出任行政署長

郭榮鏗紐約開律師行，冀大家離港後延續港人精神

鄧炳強稱警方將開設３個首長級職位以加強反恐執法

陳帆稱港鐵東鐵線過海段將於本月１５日通車；監察東鐵線過海段通車後情況，與內地部門檢視

直通車未來

余偉文稱今年股債匯投資環境具挑戰，短期內加強防禦性

東鐵線過海段將採用新列車，紅磡往會展車費１０﹒１元

深水埗過渡房屋「喜信」１４０伙全數租出，涉３１６名居民

金管局料本港經濟逐步恢復，金融體系有能力扺禦衝擊；外匯基金首季投資虧損５５０億元；加

息環境下供樓風險可控，難料樓市走向

政府優化收地安排，部分用地賠償金提高六成及縮短營運者年期資格

本港首季ＧＤＰ預估按年萎縮４％遠遜預期，終止四季連升

次期消費券暑假發放，增ＰａｙＭｅ、ＢｏＣ Ｐａｙ；ＢｏＣ Ｐａｙ獲選為新一輪消費券的

儲值支付工具之一

中原表示五一長假期十大屋苑錄約１８宗成交

仲量聯行下調今年中小型住宅樓價預測，料全年跌５％

經絡表示４月現樓按揭按月跌近３成，樓花按揭跌８４％

美聯表示東鐵過海段通車可完善交通，看好啟德及沙田區

大華銀行與香港品質保證局簽署綠色合作諒解備忘錄

東鐵過海段５﹒１５通車，田北辰擔心繁忙時段迫爆

無線新聞應用程式發奇怪推送，已展開調查並聯絡警方，警方今午到電視城蒐證

環球時報英文版表示被捕馬某某為ＩＴ公司硬件研發總監

彩正娛樂「Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ竹翠公園」進駐西九文化區

ＴＨＥ ＨＥＮＬＥＹ ＩＩ中標戶最高呎價３﹒９萬

香港銀行學會「銀行專業會士」新增ＥＳＧ等課程內容

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《俄烏開戰》

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俄外長表示不會在衛國戰爭勝利日宣布結束對烏特別行動

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《大國博弈》

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中國監管據報與匯豐等會面，商討避免海外資產受制裁

戴琪稱將考慮所有工具應對通脹，包括降中國商品關稅

日本防衞省表示遼寧號戰鬥群穿越宮古海峽

秦剛稱中美農產貿易可互補，促美消除障礙

美國民調顯示有近七成美國人視中國為主要威脅

中國海軍確認遼寧艦航母編隊在西太平洋開展海上訓練

華裔科學家涉竊知名藥廠抗癌藥機密，在美被裁罪成

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《特首選舉》

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候任行政長官辦公室成立，原行政署長鄭鍾偉任秘書長

李家超周五舉辦千人造勢活動，邀選委出席未邀公眾

李家超晤漁農界，稱架構重組待與現屆政府商討後公布

民建聯執委會一致通過支持李家超，認為屬理想人選

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《新冠肺炎》

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本港新增２９０宗確診，再多７人染疫亡

２６間公院周五起恢復非急症探病，訪者須打齊兩針

林鄭稱周四起放寬堂食至８人一枱，泳池沙灘可重開；學生每日上學前快測非永久性措施，會適

時檢討；過去長周末執法人員發出１８０張定額罰款告票；首階段放寬社交距離措施後，疫情未

見反彈

上海昨日新增新冠陽性感染者降至約５０００宗

內地本土及無症狀再回落，北京市１２區開展三輪核酸

北京新增５１例本土確診，１２區再進行３輪核酸檢測

北京通州南大街全封閉５天，暫定進行５次核酸檢測

北京首都機場需７日內核酸，廣州白雲機場限當天乘客

台灣增２３１０２例新冠本土病例，單日首破兩萬例

宏利助長者重拾健康，首階段提供１千次視像診症

昆山多家台灣ＰＣＢ廠商復產，業界關注物流等恢復

曾祈殷料５月下旬單日確診個案將回落至雙位數

考評局表示逾１﹒１萬考生報考經濟科，兩人竹篙灣應試

遼寧大連表示５月５日起開展每周全市常態化核酸檢測

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