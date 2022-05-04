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即市新聞

04/05/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》升市欠成交

　　《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：
　
　　迄１２：３０，上升板塊：２０，下跌板塊：１３。
　
　　至４：３０收，上升板塊：２３，下跌板塊：１０。
　
　　前市恒指收：２１０８９﹒３９。
　
　　昨市恒指收：２１１０１﹒８９，升１２﹒５。
　
　　前市期指收：２１００３。
　
　　昨市期指收：２０９５４，跌４９。
　
　　前市低水：８６，昨市低水：１４８。
　
　　前市大市成交：１６５１﹒１６億元。
　
　　昨市大市成交：１０６７﹒０５億元，減５８４﹒１１億元。
　
　　前市期指成交：１６６３８１張。
　
　　昨市期指成交：１０９５８２張，減５６７９９張。
　
　　昨市先跌後升，上升板塊雖有２３塊之多，但每個板塊的成交金額，對比前市，均見萎縮。
　
　　居榜首的半導體板塊升３﹒３３％，前市成交有７﹒５１億元，但昨市只２﹒８１億元。
　
　　故昨市可以說是欠成交的升市，這可能是國內尚處休市，如國內再開市，各板塊成交必要增
加才好。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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