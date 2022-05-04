《缸邊隨筆－石鏡泉》升市欠成交

《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：２０，下跌板塊：１３。



至４：３０收，上升板塊：２３，下跌板塊：１０。



前市恒指收：２１０８９﹒３９。



昨市恒指收：２１１０１﹒８９，升１２﹒５。



前市期指收：２１００３。



昨市期指收：２０９５４，跌４９。



前市低水：８６，昨市低水：１４８。



前市大市成交：１６５１﹒１６億元。



昨市大市成交：１０６７﹒０５億元，減５８４﹒１１億元。



前市期指成交：１６６３８１張。



昨市期指成交：１０９５８２張，減５６７９９張。



昨市先跌後升，上升板塊雖有２３塊之多，但每個板塊的成交金額，對比前市，均見萎縮。



居榜首的半導體板塊升３﹒３３％，前市成交有７﹒５１億元，但昨市只２﹒８１億元。



故昨市可以說是欠成交的升市，這可能是國內尚處休市，如國內再開市，各板塊成交必要增

加才好。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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