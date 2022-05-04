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04/05/2022 08:25

匯控（００５）今起展開１０億美元回購股份計劃，可在聯交所購入

　　《經濟通通訊社４日專訊》匯豐控股（００００５）４月２６日宣布斥資最多１０億美元回
購普通股，已與美林國際訂立非全權委託回購協議，可於今日起至不遲於８月３１日期間購買普
通股，並同時向匯控出售有關股份。美林購買普通股之行動將於英國倫敦證交所、Ａｑｕｉｓ交
易所、ＢＡＴＳ交易系統、Ｃｈｉ　Ｘ及╱或Ｔｕｒｑｕｏｉｓｅ進行，及╱或香港聯交所進行
。匯控所回購之普通股將被註銷。（ｍｈ）

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