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04/05/2022 08:26

百勝中國（９９８７）首季賺１億美元跌５６﹒５％，派息１２美仙

　　《經濟通通訊社４日專訊》百勝中國－Ｓ（０９９８７）公布截至今年３月３１日止第一季
度未經審核業績，期內淨利潤１億元（美元．下同）下跌５６﹒５％，每股盈利０﹒２３元跌
５８﹒２％，派息０﹒１２元。期內經調整淨利潤為１﹒０２億元下降５６﹒２％。
　　該公司期內總收入２６﹒６８億元上升４﹒３％，同店銷售額下降約８％，其中肯德基和必
勝客分別下降約９％和５％。期內經營利潤１﹒９１億元下跌４４﹒２％，經調整的經營利潤為
１﹒９３億元下降４４﹒１％。
　　該公司同店銷售受新冠肺炎疫情影響，今年１月和２月份合計，同比下降約４％，但相對於
去年第四季度環比有所改善；３月份，因疫情迅速惡化，同店銷售同比下降超過２０％。該公司
預期４月份因疫情持續惡化，同店銷售同比下降超過２０％。
　
＊疫情若未顯著改善，第二季將錄經營虧損＊
　
　　百勝中國分析指出，第一季度經營利潤符合３月發布的業務動態更新中的預期，然而３月份
仍出現經營虧損。如若新冠肺炎疫情未能於５月和６月得到顯著改善，預計第二季度將錄得經營
虧損，主要原因是疫情若惡化導致銷售額大幅下降，第二季度銷售和利潤率較低的季節性造成同
店銷售下降的影響更加顯著，以及原材料價格、工資和電費成本的上漲。鑒於上述預期，該公司
已經並持續實施包括縮減廣告和促銷活動、暫緩門店改造、商談租金減免、減少管理費用，並優
化原材料成本結構等多項舉措。（ｍｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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