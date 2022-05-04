《盤後部署》議息前夕恒指偏軟，科技股領跌惟獲大戶主動吸貨

《經濟通通訊社４日專訊》內地市場今日繼續休市，加上市場屏息以待今晚美國聯儲局公布
的議息結果，港股繼續水靜鵝飛，全日成交僅得７００多億元。
今早連環傳出京東集團（０９６１８）旗下京東健康（０６６１８），以及美團
（０３６９０）近日多次遭大股東減持，市場解讀因科技股困局難解而大股東率先跳船，引發科
技股遭受沉重沽壓，京東健康全日跌１２﹒９７％，報４３﹒６元；京東集團跌４﹒０８％，報
２３９﹒６元；美團跌４﹒５８％，報１６４﹒５元；阿里（０９９８８）跌３﹒７４％，報
９６﹒５５元；騰訊（００７００）跌３﹒０５％，報３６８﹒４元。
議息結果前夕投資者押注銀行股，匯控（００００５）重返５０元水平，但十天線前遇考驗
，最終未能企穩該線以上，收報５０﹒７５元，升１﹒９１％；渣打（２８８８）同樣受加息預
期帶動，收報５５﹒７５元，升１﹒３６％。內銀股業績利好續有買興；建行（００９３９）升
０﹒３５％，報５﹒６６元；郵儲行（０１６５８）升２﹒２４％，報６﹒３８元；中信銀行
（００９９８）升０﹒５４％，報３﹒７５元；交銀（０３３２８）升０﹒１８％，報５﹒４６
元。
科技股拖累下，匯控獨食難肥，恒指全日收報２０８６９，跌２３２點或跌１﹒１％，主板
成交７２４﹒４８億元。國指收報７１３７，跌１２９點或跌１﹒７８％。科指收報４２６４，
跌１４５點或跌３﹒２９％。
＊牛證重貨區涉逾千張期指合約＊
美國首季經濟收縮，加上股市受大型股份財測不佳拖累連環下瀉，市場預期聯儲局的進取加
息步伐將有所放慢，料今次會議先加半厘。若一如市場預期，將對市場衝擊較細，恒指有望先企
穩十天線２０５００水平。但若一次過加四分三厘，將震撼全球股市，而恒指亦有可能受累走低
，上日恒指牛熊證街貨分布圖顯示，牛證重貨區為１９９００至２００００點區間，涉及
１１８９張期指，料激進加息將有助淡方沽穿２００００點。
＊留意大戶掃入科技股＊
然而，今日大市主動買沽比率為５３比４７，大戶更顯積極，主動買沽比率為５５比４５，
反映整體市場仍具信心，再加上今日跌市元兇科技股儘管收跌完場，但美團、京東等藍籌科技股
獲大戶掃貨，多隻股份買盤多過沽盤，京東的大戶主動買沽比率更達６７比３３，淨流入近
２﹒８７億元，高於５日平均值，比起聯儲局加息，市場更關注中央政府對刺激經濟所釋出的善
意，料科技股短線有支持。（ｈｃ）
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