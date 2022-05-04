《盤後部署》議息前夕恒指偏軟，科技股領跌惟獲大戶主動吸貨

《經濟通通訊社４日專訊》內地市場今日繼續休市，加上市場屏息以待今晚美國聯儲局公布

的議息結果，港股繼續水靜鵝飛，全日成交僅得７００多億元。

今早連環傳出京東集團（０９６１８）旗下京東健康（０６６１８），以及美團

（０３６９０）近日多次遭大股東減持，市場解讀因科技股困局難解而大股東率先跳船，引發科

技股遭受沉重沽壓，京東健康全日跌１２﹒９７％，報４３﹒６元；京東集團跌４﹒０８％，報

２３９﹒６元；美團跌４﹒５８％，報１６４﹒５元；阿里（０９９８８）跌３﹒７４％，報

９６﹒５５元；騰訊（００７００）跌３﹒０５％，報３６８﹒４元。

議息結果前夕投資者押注銀行股，匯控（００００５）重返５０元水平，但十天線前遇考驗

，最終未能企穩該線以上，收報５０﹒７５元，升１﹒９１％；渣打（２８８８）同樣受加息預

期帶動，收報５５﹒７５元，升１﹒３６％。內銀股業績利好續有買興；建行（００９３９）升

０﹒３５％，報５﹒６６元；郵儲行（０１６５８）升２﹒２４％，報６﹒３８元；中信銀行

（００９９８）升０﹒５４％，報３﹒７５元；交銀（０３３２８）升０﹒１８％，報５﹒４６

元。

科技股拖累下，匯控獨食難肥，恒指全日收報２０８６９，跌２３２點或跌１﹒１％，主板

成交７２４﹒４８億元。國指收報７１３７，跌１２９點或跌１﹒７８％。科指收報４２６４，

跌１４５點或跌３﹒２９％。



＊牛證重貨區涉逾千張期指合約＊



美國首季經濟收縮，加上股市受大型股份財測不佳拖累連環下瀉，市場預期聯儲局的進取加

息步伐將有所放慢，料今次會議先加半厘。若一如市場預期，將對市場衝擊較細，恒指有望先企

穩十天線２０５００水平。但若一次過加四分三厘，將震撼全球股市，而恒指亦有可能受累走低

，上日恒指牛熊證街貨分布圖顯示，牛證重貨區為１９９００至２００００點區間，涉及

１１８９張期指，料激進加息將有助淡方沽穿２００００點。



＊留意大戶掃入科技股＊



然而，今日大市主動買沽比率為５３比４７，大戶更顯積極，主動買沽比率為５５比４５，

反映整體市場仍具信心，再加上今日跌市元兇科技股儘管收跌完場，但美團、京東等藍籌科技股

獲大戶掃貨，多隻股份買盤多過沽盤，京東的大戶主動買沽比率更達６７比３３，淨流入近

２﹒８７億元，高於５日平均值，比起聯儲局加息，市場更關注中央政府對刺激經濟所釋出的善

意，料科技股短線有支持。（ｈｃ）

