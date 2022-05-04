【外圍經濟】澳洲３月零售增長創歷史新高，凸顯經濟復甦強勁

《經濟通通訊社４日專訊》澳洲統計局周三公布數據，顯示當地３月零售營業額增長

１﹒６％，創歷史新高，凸顯經濟復甦強勁勢頭。統計局指出，物價上漲和全國各地放寬新冠防

疫措施，致零售營業額上升。澳洲央行周二加息２５個基點，至０﹒３５厘，是１２年來首度加

息，並暗示未來還會有進一步行動。（ｉｆ）

