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04/05/2022 10:50

【外圍經濟】澳洲３月零售增長創歷史新高，凸顯經濟復甦強勁

　　《經濟通通訊社４日專訊》澳洲統計局周三公布數據，顯示當地３月零售營業額增長
１﹒６％，創歷史新高，凸顯經濟復甦強勁勢頭。統計局指出，物價上漲和全國各地放寬新冠防
疫措施，致零售營業額上升。澳洲央行周二加息２５個基點，至０﹒３５厘，是１２年來首度加
息，並暗示未來還會有進一步行動。（ｉｆ）

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