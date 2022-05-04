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即市新聞

04/05/2022 11:48

【外圍經濟】聯儲局前高層：出手壓抑高通脹，美國或陷經濟衰退

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國聯儲局即將宣布加息決策，曾在該局出任負責監管事務副主
席的Ｒａｎｄａｌ　Ｑｕａｒｌｅｓ表示，隨著聯儲會出手打擊高通脹，經濟可能陷入衰退。
　　去年１２月離任的Ｑｕａｒｌｅｓ在一個網上節目中表示，「鑒於通脹程度和失業率下降情
況，聯儲局不太可能控制經濟實現軟著陸，後果可能是經濟衰退。」
　　Ｑｕａｒｌｅｓ暗示，聯儲局本來更早時候就應該出手壓抑通脹，但當時總統拜登對聯儲局
領導層人選的任命仍不確定。他說：「如果當時情況明朗了，我認為聯儲局會在早些時候就採取
行動。」但拜登「幾個月來都沒有這樣做」。
　　目前擔任資產管理公司Ｃｙｎｏｓｕｒｅ　Ｇｒｏｕｐ董事長的Ｑｕａｒｌｅｓ表示，鑒於
美國的債務規模，利率即使上升不多，也會對經濟產生重大影響。「對於一個已經習慣了利率長
期處於低位的國家來說，名義利率不用上升很多，就能對許多債務負擔沉重的參與者產生很大影
響，對經濟的影響可能相當大。」不過，他對聯儲局成功控制通脹仍抱有信心。
　　聯儲局料會在今次會議加息半厘，但市場焦點已改為關注聯儲局在年內會否一次過加息７５
個基點。分析指，市場更傾向於相信聯儲局會連續４次加息半厘，超過這個幅度會被視為過於激
進。（ｊｆ）

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