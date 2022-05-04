【國際要聞】日本兒童人口連續４１年下降，破歷史最低

《經濟通通訊社４日專訊》日本總務省周三公布的數據顯示，截至４月１日，日本１４歲以

下兒童人口為１４６５萬，比前一年減少約２５萬，是連續４１年下降，創１９５０年有紀錄以

來最低。兒童人口占總人口比例１１﹒７％，亦是連續４８年下降。在３５個超過４千萬人口的

國家中，日本的兒童比例最小。（ｊｆ）





