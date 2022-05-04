【俄烏開戰】英媒指中國民營煉油廠以折扣價購買俄羅斯石油

《經濟通通訊社４日專訊》英國《金融時報》引述山東一家民營煉油廠人士稱，西方國家暫

停採購俄羅斯原油的同時，該廠低調以大幅折扣入口俄油。據報道，該人士表示俄烏開戰以來，

該公司沒有公開報告與俄羅斯的石油交易，以避免受到各方審視和美國制裁。此外，由於中國各

地防疫封城，抵銷了歐盟可能禁運俄羅斯石油的影響，原油期貨周二下跌。（ｊｆ）

