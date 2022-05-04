【虛幣世界】市場靜候聯儲局議息，加密貨幣普遍低走

《經濟通通訊社４日專訊》聯儲局公布加息在即，美股市場輕微高收，而加密貨幣市場則普
遍低走，其中比特幣跌至３７８００美元水平，以太幣亦失守２８００美元關口，ＳＯＬ、
ＡＤＡ和ＡＶＡＸ均下跌超過一個百分點，而ＣＲＯ和ＴＲＸ均上漲約５％，ＡＬＧＯ一天上漲
近６％。市場預計聯儲將開始採取更加鷹派的方法來抑制通脹，目前通脹數據已升到４０ 年高
位，並有可能在俄烏戰爭的情況下進一步增加。
Ｋａｐｒｉｌ Ｒａｔｈｉ數字資產交易平ＣｒｏｓｓＴｏｗｅｒ聯合創始人表示，無論是
烏克蘭戰爭、全球供應鏈問題和通貨膨脹，都會影響到所有其他國家，甚至導緻美聯儲收緊政策
，在這樣的時期，這些風險資產通常表現不佳；就風險資產而言，目前加密貨幣與科技股幾乎屬
於同一類別，可以看到兩者面臨的宏觀壓力。
據經濟通據數顯示，比特幣現報３７８３０﹒００（美元．下同），升０﹒２７％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２７９１﹒６９元，升０﹒３６％；艾達幣報０﹒７７３８元，升
０﹒３３％；瑞波幣報０﹒６０９８元，升０﹒８４％。（ｕｌ）
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