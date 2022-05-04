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04/05/2022 09:23

《異動股》美團低開近２％，遭紅杉資本沈南鵬減持約４２９６萬股

　　《經濟通通訊社４日專訊》美團（０３６９０）現價跌１﹒８％，報１６９﹒３元，該股成
交約７１萬股，涉資１﹒２２億元；騰訊（００７００）跌１﹒４７％，報３７４﹒４元；阿里
（０９９８８）跌１﹒７９％，報９８﹒５元；快手（０１０２４）跌１﹒５％，報６５﹒５元

　　根據港交所股權資料披露，美團非執行董事、紅杉資本創始管理合夥人沈南鵬，先後於上周
三（４月２７日）及上周五（４月２９日），共售出４２９５﹒７２萬股美團股份，套現約
６２﹒２７億元。
　　沈南鵬於上周三以每股平均價１４４﹒７８元出售４２４５﹒７２萬股，套現６１﹒４７億
元；另於上周五以平均價１５９﹒４９７元出售５０萬股，套現７９７４﹒８５萬元。交易完成
後，沈南鵬於美團的持股量由３﹒９８％降至３﹒１９％。
　　現時，恒生指數報２１０２５，跌７６點或跌０﹒３６％，主板成交１６﹒３８億元。國企
指數報７２２９，跌３７點或跌０﹒５１％。恒生科技指數報４３７０，跌３９點或跌
０﹒９０％。
　　即月期指新報２０８９４，跌６０點，低水１３２點。即月國指期貨報７１９２，跌３７點
，低水３８點。即月科指期貨新報４３４５，跌３８點，低水２５點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１６９﹒３元　　跌１﹒８％
　　騰訊（００７００）　　　３７４﹒４元　跌１﹒４７％
　　阿里（０９９８８）　　　　９８﹒５元　跌１﹒７９％
　　快手（０１０２４）　　　　６５﹒５元　　跌１﹒５％
　　小米（０１８１０）　　　１１﹒６６元　　　　無升跌
　　微盟（０２０１３）　　　　４﹒７７元　跌０﹒２１％
　　知乎（０２３９０）　　　２６﹒４５元　升０﹒３８％
　　京東集團（０９６１８）　　　２４４元　跌２﹒３２％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８３﹒２元　跌４﹒５８％
　　萬國數據（０９６９８）　３１﹒８５元　　　　無升跌
　　百度（０９８８８）　　　１２５﹒７元　跌０﹒４８％
　　微博（０９８９８）　　　１９０﹒９元　　　　無升跌
　　網易（０９９９９）　　　　　１５３元　升１﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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