《異動股》美團低開近２％，遭紅杉資本沈南鵬減持約４２９６萬股

《經濟通通訊社４日專訊》美團（０３６９０）現價跌１﹒８％，報１６９﹒３元，該股成
交約７１萬股，涉資１﹒２２億元；騰訊（００７００）跌１﹒４７％，報３７４﹒４元；阿里
（０９９８８）跌１﹒７９％，報９８﹒５元；快手（０１０２４）跌１﹒５％，報６５﹒５元
。
根據港交所股權資料披露，美團非執行董事、紅杉資本創始管理合夥人沈南鵬，先後於上周
三（４月２７日）及上周五（４月２９日），共售出４２９５﹒７２萬股美團股份，套現約
６２﹒２７億元。
沈南鵬於上周三以每股平均價１４４﹒７８元出售４２４５﹒７２萬股，套現６１﹒４７億
元；另於上周五以平均價１５９﹒４９７元出售５０萬股，套現７９７４﹒８５萬元。交易完成
後，沈南鵬於美團的持股量由３﹒９８％降至３﹒１９％。
現時，恒生指數報２１０２５，跌７６點或跌０﹒３６％，主板成交１６﹒３８億元。國企
指數報７２２９，跌３７點或跌０﹒５１％。恒生科技指數報４３７０，跌３９點或跌
０﹒９０％。
即月期指新報２０８９４，跌６０點，低水１３２點。即月國指期貨報７１９２，跌３７點
，低水３８點。即月科指期貨新報４３４５，跌３８點，低水２５點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １６９﹒３元 跌１﹒８％
騰訊（００７００） ３７４﹒４元 跌１﹒４７％
阿里（０９９８８） ９８﹒５元 跌１﹒７９％
快手（０１０２４） ６５﹒５元 跌１﹒５％
小米（０１８１０） １１﹒６６元 無升跌
微盟（０２０１３） ４﹒７７元 跌０﹒２１％
知乎（０２３９０） ２６﹒４５元 升０﹒３８％
京東集團（０９６１８） ２４４元 跌２﹒３２％
嗶哩嗶哩（０９６２６） １８３﹒２元 跌４﹒５８％
萬國數據（０９６９８） ３１﹒８５元 無升跌
百度（０９８８８） １２５﹒７元 跌０﹒４８％
微博（０９８９８） １９０﹒９元 無升跌
網易（０９９９９） １５３元 升１﹒５３％
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（ｅｒ）
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