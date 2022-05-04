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即市新聞

04/05/2022 09:23

《異動股》匯控（５）開升逾２％，今日起斥１０億美元回購

　　《經濟通通訊社４日專訊》匯控（００００５）現價升２﹒０１％，報５０﹒８元，以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒６３％。該股成交約２１萬股，涉資１０８６萬元。
　　匯豐控股４月２６日宣布斥資最多１０億美元回購普通股，已與美林國際訂立非全權委託回
購協議，可於今日起至不遲於８月３１日期間購買普通股，並同時向匯控出售有關股份。美林購
買普通股之行動將於英國倫敦證交所、Ａｑｕｉｓ交易所、ＢＡＴＳ交易系統、Ｃｈｉ　Ｘ及╱
或Ｔｕｒｑｕｏｉｓｅ進行，及╱或香港聯交所進行。匯控所回購之普通股將被註銷。
　　現時，恒生指數報２１０２５，跌７６點或跌０﹒３６％，主板成交１６﹒３８億元。國企
指數報７２２９，跌３７點或跌０﹒５１％。恒生科技指數報４３７０，跌３９點或跌
０﹒９０％。
　　即月期指新報２０９０５，跌４９點，低水１２１點。即月國指期貨報７１９６，跌３３點
，低水３４點。即月科指期貨新報４３４９，跌３４點，低水１７點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　５０﹒８０元　升２﹒０１％
　　恒生（０００１１）　　　１４２﹒００元　升０﹒５７％
　　渣打（０２８８８）　　　　５５﹒５０元　升０﹒９１％
　　中銀（０２３８８）　　　　３０﹒５０元　升１﹒６７％
　　東亞（０００２３）　　　　１１﹒８６元　　　　無升跌
　　大新銀行（０２３５６）　　　６﹒６５元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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