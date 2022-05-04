《異動股》匯控（５）開升逾２％，今日起斥１０億美元回購

《經濟通通訊社４日專訊》匯控（００００５）現價升２﹒０１％，報５０﹒８元，以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒６３％。該股成交約２１萬股，涉資１０８６萬元。

匯豐控股４月２６日宣布斥資最多１０億美元回購普通股，已與美林國際訂立非全權委託回

購協議，可於今日起至不遲於８月３１日期間購買普通股，並同時向匯控出售有關股份。美林購

買普通股之行動將於英國倫敦證交所、Ａｑｕｉｓ交易所、ＢＡＴＳ交易系統、Ｃｈｉ Ｘ及╱

或Ｔｕｒｑｕｏｉｓｅ進行，及╱或香港聯交所進行。匯控所回購之普通股將被註銷。

現時，恒生指數報２１０２５，跌７６點或跌０﹒３６％，主板成交１６﹒３８億元。國企

指數報７２２９，跌３７點或跌０﹒５１％。恒生科技指數報４３７０，跌３９點或跌

０﹒９０％。

即月期指新報２０９０５，跌４９點，低水１２１點。即月國指期貨報７１９６，跌３３點

，低水３４點。即月科指期貨新報４３４９，跌３４點，低水１７點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ５０﹒８０元 升２﹒０１％

恒生（０００１１） １４２﹒００元 升０﹒５７％

渣打（０２８８８） ５５﹒５０元 升０﹒９１％

中銀（０２３８８） ３０﹒５０元 升１﹒６７％

東亞（０００２３） １１﹒８６元 無升跌

大新銀行（０２３５６） ６﹒６５元 無升跌

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（ｈｃ）

