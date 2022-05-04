《午市前瞻》專家料恒指初步支持２０５００，比亞迪續區間上落

《經濟通通訊社４日專訊》恒生指數半日收報２０８２０，跌２８１點或１﹒３３％，主板

成交４１８億元。恒生中國企業指數報７１２５，跌１４１點或１﹒９５％。恒生科技指數報

４２７２，跌１３７點或３﹒１１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３６７﹒６元，跌１２﹒４元或３﹒２６％，成交２９﹒４２億

元；美團收報１６２﹒２元，跌１０﹒２元或５﹒９２％，成交２１﹒３８億元；阿里巴巴－

ＳＷ收報９６﹒２元，跌４﹒１元或４﹒０９％，成交１２﹒７４億元。國指三大成交股份依次

為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－

ＳＷ。



＊溫鋼城：５月加息０﹒７５厘機會不大＊



恒指今天低開點，報２１０２５點，早段走勢較疲弱。ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ

Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，美國聯儲局即將公布議息結果，相信首

要目標是要對抗高通脹，而非考慮經濟增長問題。他又指，美國最新的ＰＭＩ仍然在擴張水平，

首季ＧＤＰ預估並非太差，聯儲局今次已有足夠條件加息半厘，而擴大幅度至０﹒７５厘機會較

微。然而，他指利率期貨市場已預期下個月將加息０﹒７５厘，意味下個月加大加息幅度的機會

高。

除了加息之外，溫鋼城提到縮表是另一個重點，事關參考過往經驗，聯儲局開展縮表期間，

港股走勢持續向下，而今次縮表幅度遠較上次為大，對港股會有一定程度影響。

溫鋼城預期，基於港股目前估值較平，在聯儲局議息後會反彈，短期在２０５００點有初步

支持，惟近期處於「一頂低於一頂」的形態，相信在２２５００點水平有阻力。



＊比亞迪宜２１５至２４０元炒波幅＊



比亞迪（０１２１１）公布，集團４月份新能源汽車銷量１０﹒６萬輛，按年升３﹒１３倍

；新能源汽車產量１０﹒７５萬輛，按年升２﹒９６倍。溫鋼城表示，比亞迪作為新能源車行業

的龍頭，本身有電池生產線已有優勢，供應鏈充足，加上品牌效應、客戶服務等條件較好，生產

重點基地亦非在受疫情影響的上海。相對暫未有盈利能力、品牌效應較弱的「蔚小理」造車新勢

力而言，比亞迪較秤先。

比亞迪股價今天高開２％，盤中高見２４２﹒２元後回落。部署方面，溫鋼城指目前比亞迪

估值較高，不太符合投資者口味，公司亦都會受高鋰價影響，建議投資者在２１５至２４０元之

間炒波幅。（ｅｒ）

