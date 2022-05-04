  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/05/2022 15:21

【虛擬保險】保泰人壽：總保障額突破４００億元，客戶數超６萬人

　　《經濟通通訊社４日專訊》虛擬保險公司保泰人壽（Ｂｏｗｔｉｅ）在港面世３年，創出累
計自願醫保客戶超過一萬的佳績，就在第五波疫情底下，今年首季自願醫保保費收入仍較去年同
期增加一倍，現時Ｂｏｗｔｉｅ總保障額已突破４００億元，為超過６萬名港人提供保障。
　　據保監局市場最新數據顯示，按保單數目計Ｂｏｗｔｉｅ於直接銷售渠道中現排行首位，更
於２０２１年全年均保持著第一的位置。線上銷售市場的佔比率於三年內持續倍數增長，未見放
緩或倒退的跡象。
　　今年一月，自願醫保客戶量突破了１萬名，每月更持續新增近千名自願醫保客戶。平均計算
，其自願醫保年度保費收入增加了６０％，由每保單每年２５００元增長至４０００元、超過
７５％客戶選擇了提供額外保障項目的自願醫保靈活計劃，更有四分之一的新客戶選購高端醫保
Ｂｏｗｔｉｅ　Ｐｉｎｋ自願醫保計劃，銷售數據反映客戶對品牌充滿信心。
　　Ｂｏｗｔｉｅ聯合創辦人兼聯合行政總顏耀輝表示，為今天的成果感到無比鼓舞，即使面對
業界巨頭和新競爭者等挑戰，Ｂｏｗｔｉｅ在２０２１全年於直接銷售渠道中持續排行第一，市
場佔有率仍高達３０％，未來將繼續提升數碼技術以提供超卓的用戶體驗，同時在客戶服務上加
倍努力來贏得客戶的口碑和信任。（ｃｗ）



　

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/05/2022
【議息前夕】潘鐵珊：匯控水位不多　宜吼內銀股！
中國故事04/05/2022
【上海特寫】封控下的奶茶店：高光不再　但求不死
財經熱話04/05/2022
猛加息預期升溫兼在港回購啟動　匯控曾逆市漲逾3%　仲追得過?
FOCUS04/05/2022
【FOCUS】降對華關稅或有戲　抗通脹前路仍漫漫
財經熱話04/05/2022
《午市前瞻》專家料恒指初步支持20500 比亞迪續區間上落
財經熱話04/05/2022
【京東系】京東健康遭減持　趁機短炒京東集團？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金