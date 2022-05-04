【虛擬保險】保泰人壽：總保障額突破４００億元，客戶數超６萬人

《經濟通通訊社４日專訊》虛擬保險公司保泰人壽（Ｂｏｗｔｉｅ）在港面世３年，創出累

計自願醫保客戶超過一萬的佳績，就在第五波疫情底下，今年首季自願醫保保費收入仍較去年同

期增加一倍，現時Ｂｏｗｔｉｅ總保障額已突破４００億元，為超過６萬名港人提供保障。

據保監局市場最新數據顯示，按保單數目計Ｂｏｗｔｉｅ於直接銷售渠道中現排行首位，更

於２０２１年全年均保持著第一的位置。線上銷售市場的佔比率於三年內持續倍數增長，未見放

緩或倒退的跡象。

今年一月，自願醫保客戶量突破了１萬名，每月更持續新增近千名自願醫保客戶。平均計算

，其自願醫保年度保費收入增加了６０％，由每保單每年２５００元增長至４０００元、超過

７５％客戶選擇了提供額外保障項目的自願醫保靈活計劃，更有四分之一的新客戶選購高端醫保

Ｂｏｗｔｉｅ Ｐｉｎｋ自願醫保計劃，銷售數據反映客戶對品牌充滿信心。

Ｂｏｗｔｉｅ聯合創辦人兼聯合行政總顏耀輝表示，為今天的成果感到無比鼓舞，即使面對

業界巨頭和新競爭者等挑戰，Ｂｏｗｔｉｅ在２０２１全年於直接銷售渠道中持續排行第一，市

場佔有率仍高達３０％，未來將繼續提升數碼技術以提供超卓的用戶體驗，同時在客戶服務上加

倍努力來贏得客戶的口碑和信任。（ｃｗ）









