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即市新聞

04/05/2022 17:20

【夜期時段】即月期指報２０６７７點，跌４２點，低水１９３點

　　《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０７０９點，跌１０點，低水
１６１點，最新報２０６７７點，跌４２點，低水１９３點，合約成交４１６張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７０７７點，跌１４點，低水６１點，最新報７０７８點，
跌１３點，低水６０點，合約成交３６８張。

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