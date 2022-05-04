【夜期時段】即月期指報２０６７７點，跌４２點，低水１９３點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０７０９點，跌１０點，低水

１６１點，最新報２０６７７點，跌４２點，低水１９３點，合約成交４１６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７０７７點，跌１４點，低水６１點，最新報７０７８點，

跌１３點，低水６０點，合約成交３６８張。

