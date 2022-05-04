【新冠肺炎】長者安居協會推無線平安鐘服務，可在檢疫酒店使用

《經濟通通訊社４日專訊》長者安居協會推出「無線平安鐘」服務，用戶毋須有固定家居電

話線，可透過４Ｇ流動網絡及藍牙遙控技術，無論身處睡房、廚房或浴室等地方，有需要時可按

動求助掣，接連主機發出求救訊號。

該協會表示，遙控求助掣可掛於頸上或隨身携帶，用戶如在浴室發生意外，可按掣接通２４

小時服務熱線求助。

新推出的「無線平安鐘」毋須專人安裝，用戶如有需要，可於檢疫酒店使用。（ｂｉ）

