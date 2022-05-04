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即市新聞

04/05/2022 19:07

《再戰明天》ＯＰＥＣ部長級視頻會議舉行，英倫銀行公布議息結果

　　《經濟通通訊社４日專訊》ＯＰＥＣ部長級視頻會議舉行，及英倫銀行公布議息結果，料為
周四（５日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）與非ＯＰＥＣ國家周四舉行部長級視
頻會議。本港時間周四晚６：３０ｐｍ，歐洲央行執委連恩在智庫布魯蓋爾研究所發表演講，主
題為「歐元區經濟前景」。７：００ｐｍ，英倫銀行公布利率決定和貨幣政策報告，並公布會議
記錄。

＊澳洲公布貿易收支，本港公布零售銷售＊

　　數據方面，周四本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布３月建築許可，月率料由４３﹒５％逆轉
至下滑１２％；３月出口，月率料由持平升上３％；３月進口，月率料由１２％逆轉至下滑５％
；３月貿易收支料由７５億澳元升至８４億澳元。本港時間２：００ｐｍ，德國公布３月工廠訂
單，月率跌幅料由２﹒２％收窄至１﹒１％。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布３月零售銷售，
年率跌幅料由１４﹒６％收窄至１２﹒６％。本港時間７：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，
料由０﹒８％升上１％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由
１４１萬降至１４０萬；首次申請失業救濟金人數料維持於１８萬。
　　在本港，明日公布業績的公司有：大成糖業（０３８８９）、新威（０００５８）、中彩網
通（０８０７１）、大成生化（００８０９）、華億金控（０８１２３）、駿傑（０８１８８）
、智傲（０８２８２）、杰地（０８３１３）、ＲＥＰＵＢＬＩＣ（０８３５７）、日光
（０８４５１）、基地錦標（０８４６０）、ＩＳＰ（０８４８７）、１９５７　＆　ＣＯ
（０８４９５）、勝利證券（０８５４０）等。（ｗａ）

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