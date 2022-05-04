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04/05/2022 10:25

【香港政情】張超雄已離港赴加，稱需更多時間照顧家人

　　《經濟通通訊社４日專訊》前立法會議員張超雄表示，已經離開香港，與家人到達加拿大。
　　翻查紀錄，同樣已離港赴英的香港民意研究所副行政總裁鍾劍華於本月２日在
Ｆａｃｅｂｏｏｋ發布一篇題為「逃出生天」的文章，指他朋友在５月１日舉家離港，並剛剛抵
達多倫多，已經清關，惟當時未有言明朋友身份。
　　至昨晚（３日），張超雄在該帖文留言，表示感謝，「現在雖然未能安定，但至少安全，自
己的基本自由不再需要仰賴當權者的賜予。大家進入另外一個環境，繼續為初心奮鬥，不過在我
現在的情況，需要以更多時間照顧女兒和家人」。《追新聞》其後向鍾劍華求證，獲對方確認指
帖文所指的朋友就是張超雄。
　　現年６５歲的張超雄原本是澳門人，年幼時移居香港，後來到美國進修並入籍。他回港後在
大學執教，２００４年當選立法會社福界議員，２００８年轉戰地區直選但落敗，２０１２年再
當選為新界東立法會議員，２０１６年成功連任。
　　張超雄早前因為在立法會內務委員會高叫口號，質疑時任內會主席李慧琼越權主持會議，被
控違反特權法下的「藐視罪」，他其後認罪被判囚３星期，並已服刑完畢。（ｓｌ）（ｚｚ）

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