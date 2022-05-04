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04/05/2022 11:55

《本港經濟》星展將今年本港經濟增長預測由２﹒４％降至１﹒７％

　　《經濟通通訊社４日專訊》政府統計處昨天公布，根據預先估計數字，今年首季本地生產總
值按年實質下跌４％。星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦表示，儘管未來香港經濟將逐
步好轉，但今年首季數據並不是太好，故將今年香港ＧＤＰ增長預測從２﹒４％下調至１﹒７％
，預料今年第二季ＧＤＰ將錄輕微負增長，第二季表現將較第一季好，消費劵對經濟提振作用較
大，將有助整體經濟增長，預期失業率在今年底將降至３﹒７％。
　　謝家曦預期，今年香港ＣＰＩ升２﹒２％，但不擔心香港通脹情況將如美國般嚴重，因為能
源佔香港ＣＰＩ佔比並不多。
　
＊下調內地ＧＤＰ增長預測至４﹒８％＊

　　星展銀行（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮表示，將今年內地ＧＤＰ增長預測從
５﹒３％調低至４﹒８％，內地的經濟狀況仍因新冠疫情再次爆發而蒙上陰影，而由於供應鏈中
斷，工業生產和出口方面走弱，而社會防控措施亦削弱了消費。
　　周洪禮認為，短期內人民幣面對貶值壓力，但不會是２０１５年人民幣大幅波動的重演，因
為現時貨幣錯配的情況並不多，突然需要拋售人民幣的壓力不多，料未來人民幣兌美元有上升的
空間，預期今年第三季人民幣兌美元達６﹒８５水平，而今年底將達６﹒８水平。（ｂｎ）

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