據報匯控及平保高層擬５月中旬開會討論分拆亞洲業務建議

《經濟通通訊社４日專訊》據《路透》引述消息報道，匯控（００００５）及中國平安

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（滬：６０１３１８）的高管將在５月中旬舉行會議，討論中國平安提出的建議，探討包括分拆

亞洲業務在內的各種選擇。匯控的最大股東中國平安上周呼籲匯豐尋找提高回報的方法。

不過，報道指，匯豐的一些投資者對分拆建議反應冷淡，他們擔心分拆可能會很複雜，無法

保證提高回報。（ｂｎ）

