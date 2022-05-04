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04/05/2022 18:16

京東集團（０９６１８）宣派特別現金股息每股０﹒６３美元

　　《經濟通通訊社４日專訊》京東集團（０９６１８）公布，公司董事會已批准特別現金股利
，為每股普通股０﹒６３美元，或每股美國存託股１﹒２６美元，將分別以美元支付給，於北京
╱香港時間和紐約時間今年５月２０日休市後登記在冊的普通股持有人和美國存託股持有人。此
次特別股利的總額大約將為２０億美元。
　　普通股股利的支付日期預計為今年６月８日或前後，美國存託股股利的支付日期預計為今年
６月１４日或前後。（ｂｎ）

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