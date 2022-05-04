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04/05/2022 17:32

【特首選舉】李家超：當選後組班是急切工作，選擇人才考慮三方面

　　《經濟通通訊社４日專訊》政界盛傳工聯會麥美娟和民建聯葛珮帆獲推薦加入下屆政府班子
，有機會升任局長。特首候選人李家超下午見記者時指，不會評論不同揣測，坦言當選之後，組
班是急切工作，自己選擇人才時，會優先考慮才能、經驗、以及為政府及市民服務的熱誠。
　
＊若當選會協助青年就業及創業＊

　　李家超下午到訪西九文化區，了解西九文化中心和故宮博物館的發展，期間又出席「同為香
港開新篇－青年創未來」活動，和８０多位青年在自由空間交流，他會後見記者時表示，在五四
青年節和青年交流特別有意義，亦與青年分享了自己的經歷、指自己為官４０多年後，現時參選
特首，反映每個人在不同階段，都可以有抱負和夢想，勸勉年輕人要創造目標，挑戰自己，勇於
創新。他又指出，一旦當選，會協助青年就業和創業，認為香港有得天獨厚的優勢，同時為聯繫
國際及進入內地最直接橋樑。
　　另外，李家超表示，將在選舉日之後，和現屆政府溝通有關架構重組事項，強調自己對現屆
政府提出的改組方案，已有傾向性態度，待有選舉結果之後，會積極和現屆政府溝通細節，又感
謝現屆政府表示會盡量配合以完成有關方案。
　
＊應給予機會判囚青年重投社會＊

　　被到問會否與參與反修例事件的青年見面，以及如何協因事件判囚的青年。李家超說，如他
們已負上法律責任，應該給予機會他們重投社會。（ｈｙ）

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