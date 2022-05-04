《小傳日記》加息前夕魚缸成交少，又有地方封城內需股仲要捱？

《小傳日記》已經連升五日嘅魚缸，今日回一回。朝早跌得唔算多，食完晏晝飯番嚟，一度

超過３００點，「五窮月」嘅第二日低開低收。可能花旗傾緊加息，又無乜特別消息刺激，缸友

都比較謹慎，北水仲放緊假唔開，淨係睇今日７２４億嘅成交，就知今日魚缸有幾悶，有幾頹喇

。

科技股無晒力，美團（０３６９０）畀紅杉資本減持，今日跌近５巴仙，係ＡＴＭ之中跌得

最多。京東（０９６１８）老細劉強東減持個仔京東健康（０６６１８），京東系全部冧檔，當

中京東健康跌得最甘，最後跌近一成三，京東同京東物流（０２６１８）就跌超過４巴仙。成版

科指股得３隻升，佢哋喺魚缸佔比咁重，好難怪今日唔夠力喇！

汽車股比科技股好少少。比亞迪（０１２１１）４月新能源車銷量按年升超過３倍，但最後

只係升近１巴仙。日線圖話你知，比亞迪去到差唔多２４４銀就出現「三頂」，似乎到咗呢啲位

唔係咁易升穿喎。比亞迪嘅對手「蔚小理」今日全部跌住收，佢哋４月交付量全數肥佬，絕大部

分因為神州疫情焗住停產，特別喺上海嘅生產線影響比較大。依家情況仲未好轉，「蔚小理」５

月交付量會唔會繼續肥佬呢？

講起神州疫情，唔止北京同上海，依家連河南鄭州都宣布要封城一個星期。雖然神州最新通

報嘅新冠確診數字再回落，但係愈嚟愈多地方要封城，內需股就頭痕喇，尤其係餐飲股呀！海底

撈（０６８６２）跌近６巴仙；九毛九（０９９２２）跌４巴仙；今年第一季純利按年跌近六成

嘅百勝中國（０９９８７）就好啲，最後升１巴仙。神州疫情爆完又爆，ＰＭＩ已經唔太掂，雖

然疫情會有完嘅一日，但幾時先至完呢？依家解封似乎未ｒｅａｄｙ好，內需股可能仲要捱多陣

。之不過，佢哋嘅估值已經跌到過晒龍，依家買定少少博佢解封，呢下反彈就唔係講笑喇！請請

！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

