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04/05/2022 15:11

【ＥＳＧ】ＨＫＭＡ夥ＣＦＡ協會推環球ＥＳＧ投資專業證書課程

　　《環富通基金頻道４日專訊》環境、社會和企業管治（ＥＳＧ）的重要性日益提升，加上市
場對ＥＳＧ專才的需求大增，香港管理專業協會（ＨＫＭＡ）與ＣＦＡ協會合作，於ＨＫＭＡ環
球ＥＳＧ教育及研究中心推出環球ＥＳＧ投資專業證書課程。該全新課程將採用獲聯合國《負責
任投資原則》（ＰＲＩ）認可的ＣＦＡ協會ＥＳＧ投資資格證書之官方課程大綱和教材，以協助
學員為考取ＣＦＡ協會ＥＳＧ投資證書做好準備。
　　ＨＫＭＡ總裁胡志君表示，很榮幸與ＣＦＡ協會合作推出環球ＥＳＧ投資專業證書課程。無
論是本地或國際市場，都對擁有ＥＳＧ相關知識和技能的人才有龐大需求。由於香港的銀行、上
市公司、資產管理公司和保險公司都必須於２０２５年或之前達到ＥＳＧ披露要求，因此本港需
要更多這方面的專才協助企業將ＥＳＧ原則納入其商業策略之中，這對金融服務業而言尤其重要

　　ＣＦＡ協會亞太區董事總經理連伯樂（Ｎｉｃｋ　Ｐｏｌｌａｒｄ）表示，該會認為，無論
是把ＥＳＧ要素融入投資流程，還是就重要的ＥＳＧ議題提供專業意見和解決方案，金融服務業
都肩負著重要的角色。ＨＫＭＡ的環球ＥＳＧ投資專業證書課程以ＣＦＡ協會的ＥＳＧ投資證書
官方課程為藍本，相信能為從事投資工作的專業人士提供其所需的知識和技能，讓他們更加了解
ＥＳＧ這個富有挑戰性的議題。（ｈｌ）

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