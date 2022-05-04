【新冠肺炎】北京增４６確診，逾４０地鐵站封閉過百公交線受影響

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》北京疫情持續，３日新增４６例本土確診病

例和５例無症狀感染者，無新增疑似病例；新增１例境外輸入確診病例，無新增疑似病例和無症

狀感染者。



＊４０多座地鐵站封閉，１５８條公交線路甩站或停運＊



因疫情防控，今日起，北京地鐵４０多座車站出入口採取封閉措施停止進出站，其中涉及的

換乘站可實現站內換乘。出入口封閉車站包括：１號線八通線高碑店、傳媒大學、雙橋、管莊、

八里橋、四惠東、四惠、大望路、國貿、永安里站，６號線北運河東、北運河西站，７號線黑莊

戶、郎辛莊、黃廠、焦化廠、雙合、垡頭、歡樂谷景區、南樓梓莊、化工、百子灣、大郊亭、九

龍山、雙井、廣渠門外站，１０號線成壽寺、分鐘寺、十里河、潘家園、勁松、雙井、國貿、金

台夕照站，１４號線大望路、九龍山、平樂園、北工大西門、十里河站，１７號線十里河、周家

莊、十八里店站，亦莊線肖村、小紅門站。

朝陽區朝陽路以南（不含朝陽路）所屬１５８條公交線路自５月４日首班車起，採取甩站繞

行、停運等措施。其中，採取區間措施４７條，甩站措施４８條，停駛措施６３條。



＊高風險地區１２個，中風險地區３４個＊



北京市將朝陽區十八里店鄉周家莊村、房山區長陽鎮加州水郡東區社區金橋國際公寓由中風

險地區升級為高風險地區，將朝陽區勁松街道農光里社區、金盞鄉金盞嘉園二社區、房山區西潞

街道蘇莊三里社區、竇店鎮下坡店村、竇店鎮袁莊村、通州區梨園鎮頤瑞西里社區、永順鎮永順

西里社區、潞城鎮後北營村、北苑街道官園社區、玉橋街道葛布店北里社區由低風險地區升級為

中風險地區。截至目前，北京市共有高風險地區１２個，中風險地區３４個。全市其它地區均為

低風險地區。

北京市衛生健康委員會副主任李昂表示，北京市定於５月３日、４日、５日，除５個生態涵

養區外的平原地區，包括東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、

大興、經開區１２區，連續開展三輪區域核酸篩查。



＊中小學幼兒園等暫停到校上課一周，石景山醫院暫停門急診＊



「五一」假期結束後，北京市中小學、幼兒園、中等職業學校暫停到校上課一周（５月５日

至５月１１日），具體返校時間根據全市疫情形勢綜合研判後確定。

北京市疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火介紹，在疫情分析中發現

，１例感染者因３次上公廁引發３例續發病例，繼而引發了近４０例感染者，提醒市民上公廁時

堅持科學佩戴口罩，注意手衛生。當前，北京市社會面還存在零星隱匿傳染源，要加快區域篩查

，及時落位管控，嚴防區域外溢，堅決控制疫情擴散蔓延。

北京市石景山醫院暫停門急診（含發熱門診、腸道門診）接診和收住院工作，僅保留開放腎

病透析門診。

