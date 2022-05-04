【內房困局】交銀國際：地產重估仍待實體市場回暖及紓困房企措施

《經濟通通訊社４日專訊》交銀國際最新針對中國房地產的研報指出，４月前百房企銷售同
比跌５９％，２５家上市房企４月銷售同比跌５７％，政策基調更趨積極，但房產板塊重估仍需
待實體市場回暖及針對房企的有效政策出台。
研報指出，根據克而瑞的初步數據，４月份前百房企合同銷售額環比下降１５％至４９２４
億元人民幣，同比跌幅由３月份的５２﹒６％擴大至５９﹒２％。
而２５家上市房企中，４月銷售同比跌５７％，環比下降１７％，因銷售面積減少（環比跌
１９％），儘管銷售均價輕微提升（環比升３％），同比跌幅由３月份的４７﹒３％擴大至
５６﹒８％。今年首四個月，７家公布了２２年銷售目標的房企僅平均實現了全年目標的１７％
。
不過，分析指政治局會議傳達了更積極的政策基調，在２０２２年４月２９日召開的政治局
會議中，對於房地產市場的表態更為明確和支持。鑒於房地產市場是國家經濟的重要產業之一，
相信未來會有更多城市放鬆調控。
交銀國際認為，政策寬鬆周期將持續，但板塊的重估仍需等待實體市場回暖和對於受困房企
出台有效的紓解措施。目前不確定性尚存，建議避險投資者關注國企開發商和物管公司。
（ｄｗ）
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