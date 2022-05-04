  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/05/2022 11:15

【內房困局】交銀國際：地產重估仍待實體市場回暖及紓困房企措施

　　《經濟通通訊社４日專訊》交銀國際最新針對中國房地產的研報指出，４月前百房企銷售同
比跌５９％，２５家上市房企４月銷售同比跌５７％，政策基調更趨積極，但房產板塊重估仍需
待實體市場回暖及針對房企的有效政策出台。
　　研報指出，根據克而瑞的初步數據，４月份前百房企合同銷售額環比下降１５％至４９２４
億元人民幣，同比跌幅由３月份的５２﹒６％擴大至５９﹒２％。
　　而２５家上市房企中，４月銷售同比跌５７％，環比下降１７％，因銷售面積減少（環比跌
１９％），儘管銷售均價輕微提升（環比升３％），同比跌幅由３月份的４７﹒３％擴大至
５６﹒８％。今年首四個月，７家公布了２２年銷售目標的房企僅平均實現了全年目標的１７％

　　不過，分析指政治局會議傳達了更積極的政策基調，在２０２２年４月２９日召開的政治局
會議中，對於房地產市場的表態更為明確和支持。鑒於房地產市場是國家經濟的重要產業之一，
相信未來會有更多城市放鬆調控。
　　交銀國際認為，政策寬鬆周期將持續，但板塊的重估仍需等待實體市場回暖和對於受困房企
出台有效的紓解措施。目前不確定性尚存，建議避險投資者關注國企開發商和物管公司。
（ｄｗ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/05/2022
《午市前瞻》專家料恒指初步支持20500 比亞迪續區間上落
財經熱話04/05/2022
【京東系】京東健康遭減持　趁機短炒京東集團？
中國故事04/05/2022
【疫情陰霾】大行紛削中國全年GDP預測　5.5%增長難達標
大行報告04/05/2022
【大行炒D乜】百勝(09987)季績倒退大行點評價　click入嚟睇下
開市Good Morning04/05/2022
熊麗萍：美團遭減持不反映大股東看淡前景　150元以下可吸
財經熱話04/05/2022
【虛幣世界】市場靜候聯儲局議息，加密貨幣普遍低走
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金