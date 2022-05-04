【新冠肺炎】內地本土及無症狀再回落，多地實施常態化核酸檢測

《經濟通通訊社４日專訊》內地通報新冠確診數字再回落，昨日新增本土及無症狀逾

５０００宗。國家衛健委公布，３日全國新增本土確診病例３５３宗，上海佔２６０宗，北京

４６宗，河南１２宗，廣東１２宗。

新增本土無症狀感染者５０７５宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多有４７２２宗，遼

寧１２８宗，江西４６宗，吉林３８宗，北京５宗，廣東４宗。

在疫情重災區上海方面，新增感染連續多天回落，昨日新增本土新冠肺炎確診病例２６０宗

和無症狀感染者４７２２宗，其中１５１宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸宗。上海新增本土

死亡１６宗，死者平均年齡８２﹒９歲，最小年齡６４歲，最大年齡９９歲。１６位患者均合併

有嚴重的多臟器慢性基礎疾病及惡性腫瘤。截止目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者已達

５８萬宗，死亡共計４９０宗。



＊北京兩機場明起登機需４８小時內核酸證明＊



內地的本土疫情出現下降趨勢，多地再「加辣」防疫。其中，北京要求自５月５日起，進入

各類公共場所、乘坐公共交通工具等，均需持有７日內核酸檢測陰性證明；浙江杭州宣布全市居

民及其他在杭人員，每４８小時應完成至少一次核酸採樣，否則不得進入公共場所，不得乘坐公

共交通工具等。

北京當局周二通報，過去２４小時新增５３宗本土感染。當局在記者會稱從疫情分析中，發

現有一名感染者因３次上公廁，引發３宗續發病例，繼而引發近４０人感染，提醒公眾上公廁時

要戴好口罩、注意手部衛生。

據首都機場和大興機場消息，從５月５日起，所有進入航站樓人員須提供７日內核酸檢測陰

性證明，使用北京健康寶掃碼登記並通過體溫檢測方可進入。需要注意的是，乘機出京的旅客須

持登機前４８小時內核酸檢測陰性證明和北京健康寶綠碼；所有進（返）京的旅客，須在出發前

准備好４８小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼。（ｃａ）

