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04/05/2022 08:32

《經濟時評》惠譽下調中國今年經濟增長預測至４﹒３％

　　《經濟通通訊社４日專訊》評級機構惠譽指中國封控拖累經濟，官方定下５﹒５％左右的增
長目標，按目前趨勢似乎不太可能實現，並將今年中國經濟增長預測由原先的４﹒８％下調至
４﹒３％。而在明年逐步取消動態清零抗疫政策前題下，惠譽調高中國明年經濟增長預測，由
５﹒１％上調至５﹒２％。
　　惠譽預計疫情出現的混亂局面將獲得緩和，因全國的感染病例似乎已從４月中旬的高位回落
，而中央政治局已表示希望改善疫情防控與經濟發展之間的協調。
　　惠譽表示，３月中旬以來，內地當局採取遏制變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的政策導致商業城市
上海要大規模封控，中國各地的公共衛生和出行限制亦加劇，封控措施造成經濟活動中斷，溢出
效應在３月更明顯，零售下降３﹒５％，是２０２０年中以來首次按年下跌，包括工業生產和固
定資產投資在內的其他活動領域顯著放緩，國內供應鍊和勞動力供應明顯受干擾。而４月份出行
趨勢跌至２０２０年疫情初期以來最低水平，預料情況到今個月可緩解。即使中央政府表明希望
加強疫情控制與經濟發展的協調，但惠譽仍然預計今年第二季經濟按季收縮。
　
＊料中國今年預算赤字佔ＧＤＰ比例擴大至５﹒８％＊
　
　　惠譽估計，中國今年預算赤字佔ＧＤＰ比例將從２０２１年的４﹒４％擴大至５﹒８％，債
務佔ＧＤＰ比例將保持在略低於６０％水平，大致符合Ａ的評級中位數。但與信貸條件持續放鬆
或公共債務佔ＧＤＰ持續上升相關的宏觀金融風險進一步上升，可能令中國評級受負面影響。
（ｊｔ）

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