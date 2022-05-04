  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/05/2022 14:39

【新冠肺炎】台灣新增２﹒８萬宗本土確診創新高，多５宗死亡

　　《經濟通通訊社４日專訊》台灣今日新增本土２﹒８萬宗，續創當地疫情以來單日新高，死
亡個案增加５宗。新北市仍是重災區，新增１﹒５萬多宗本土個案，也是台灣首個破萬宗的縣市
，其後依序為台北５５３８、桃園４８１４、台中１６８０、高雄１０２１、基隆１００３宗。
（ｊｔ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/05/2022
【議息前夕】潘鐵珊：匯控水位不多　宜吼內銀股！
中國故事04/05/2022
【上海特寫】封控下的奶茶店：高光不再　但求不死
財經熱話04/05/2022
猛加息預期升溫兼在港回購啟動　匯控曾逆市漲逾3%　仲追得過?
FOCUS04/05/2022
【FOCUS】降對華關稅或有戲　抗通脹前路仍漫漫
財經熱話04/05/2022
《午市前瞻》專家料恒指初步支持20500 比亞迪續區間上落
財經熱話04/05/2022
【京東系】京東健康遭減持　趁機短炒京東集團？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金