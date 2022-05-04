【新冠肺炎】台灣新增２﹒８萬宗本土確診創新高，多５宗死亡

《經濟通通訊社４日專訊》台灣今日新增本土２﹒８萬宗，續創當地疫情以來單日新高，死

亡個案增加５宗。新北市仍是重災區，新增１﹒５萬多宗本土個案，也是台灣首個破萬宗的縣市

，其後依序為台北５５３８、桃園４８１４、台中１６８０、高雄１０２１、基隆１００３宗。

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