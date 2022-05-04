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04/05/2022 17:43

【政策風向】人行：進一步有效管控金融風險，謀劃增量政策工具

　　《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行學習貫徹中央政治局會議精神，堅決落實金融支持穩經
濟工作措施。會議強調，防範化解重大金融風險攻堅戰取得重要階段性成果，金融風險趨於收斂
、整體可控。要科學研判國際國內形勢，準確把握可能帶來系統性金融風險的重點領域和重點對
象，進一步有效管控金融風險，堅決守住不發生系統性金融風險底線。
　　支持資本市場平穩運行。執行好房地產金融審慎管理制度，及時優化房地產信貸政策，保持
房地產融資平穩有序，支持剛性和改善性住房需求。要抓緊謀劃增量政策工具，支持穩增長、穩
就業、穩物價，為統籌疫情防控和經濟社會發展營造良好貨幣金融環境。

＊對平台企業金融活動實施常態化金融監管＊

　　會議認為，要加快推動已經確定的各項政策措施精準落地，用好各類貨幣政策工具，保持流
動性合理充裕，引導金融機構更好滿足實體經濟融資需求。要對平台企業金融活動實施常態化金
融監管，促進平台經濟規範健康發展。優化金融服務，支持釋放消費潛力，促進消費持續恢復。
推動小微企業融資量增、面擴、價降，支持外貿、服務業、民航等困難行業紓困，加大對科技創
新、專精特新企業金融支持力度。努力提升供應鏈金融發展水平，支持糧食、能源生產保供，保
障物流暢通和促進產業鏈供應鏈穩定。
　　中共中央政治局上周五（２９日）召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議指出
，要加大宏觀政策調節力度，紮實穩住經濟，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運
行在合理區間。分析認為，政府將推出更多刺激措施以實現今年的增長目標。（ｗｌ）

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