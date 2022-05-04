【ＦＯＣＵＳ】降對華關稅或有戲，抗通脹前路仍漫漫

【ＦＯＣＵＳ】甩鍋普京，再甩鍋前任？面對４０年一見高通脹，拜登政府似有意借對華加

徵關稅臨近法定審議期限之際，擺出對抗通脹姿態。繼財長耶倫、副國安顧問辛格後，素來強

調保持對中國談判「槓桿」的貿易代表戴琪，最新也暗示減免關稅是一個選項。



＊４周年審查期至，官員紛放風＊



自２０１８年７月６日特朗普祭出對３４０億美元中國商品加徵２５％關稅，轉眼已臨近法

律規定的４周

年「必要性審查」時限。據美國貿易代表辦公室周二（３日）發布的通知，首兩批針對３４０億

美元

、１６０億美元中國商品的額外關稅，可能在７月６日、８月２３日終止

（ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ａｃｔｉｏｎｓ），除非業界代表申請延長實施

（ｃｏｎｔｉｎｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ａｃｔｉｏｎｓ）。

截至目前，特朗普動用３０１條款啟動的４個批次、覆蓋３０００億美元中國商品的額外關

稅，仍

由拜登維持（部分商品有豁免）。據彼得森國際經濟研究所（ＰＩＩＥ）測算，去年美國自中國

進口

５０６４億美元商品，額外關稅稅率平均達１６％，倘若取消，能為企業和消費者節省８１０億

美元。

戴琪駁斥了上述研究，指「必須挑戰研究的前提假設……這是界於小說之類和趣味學術之

間的某種東西」，但就暗示不排除降低對華關稅。這是繼耶倫４月稱「降低中國進口商品關稅值

得考慮」，以及辛格上周稱「降低大量非戰略中國商品的關稅有助治理通脹」後，拜登政府再

發出「降關稅、抑通脹」的信號。



＊去全球化恐令通脹更趨長久＊



除了加大消費者成本，額外關稅能將產業帶回美國的效果亦成疑。以拜登大力推銷的可再生

能源為例，儘管中國生產全球三分二的太陽能組件，但瞌睡喬２月初就宣布將特朗普時期的太陽

能設備關稅再延長４年，理由是保護國內產業勞工；短短兩周後，總部位於阿拉巴馬州的ＬＧ

Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ ＵＳＡ宣布退出太陽能電池板業務，因供應限制和物流成本。

華府減免對華關稅似勢在必行，但此舉能否令美國人重回物美價廉的ｇｏｏｄ ｏｌｄ

ｄａｙｓ？聯儲

主席鮑威爾上月已給出答案，「這肯定會是一個不同的世界－－通脹可能更高、生產率可能更

低，但供應鏈更有彈性、更穩固的世界。」潛台詞即是，去全球化進行中，外包將轉向回流，

彈性將優先效率。

儘管美國仍繼續從中國、孟加拉等較低成本的地區大量進口商品，但回流和遷移正不可避

免地發生，例如投資達１０億美元的Ｗｏｌｆｓｐｅｅｄ晶片廠上月底在紐約州建成，ＭＰ

Ｍａｔｅｒｉａｌｓ在德克

薩斯州的稀土廠上月同開建。

由此帶來的成本會否令通脹更長久？議息中的鮑叔或再有驚嚇。

