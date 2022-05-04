【大國博弈】對華懲罰性關稅７月到期，美貿易代表處斟酌是否延長

《經濟通通訊社４日專訊》美國對華的懲罰性關稅將於７月自動屆滿，美國貿易代表處表示

，正就措施進行評估和諮詢，如果有需要可以延長。

官員指，根據法例，除非接獲延長要求，關稅措施將在實施四年後自動屆滿，已經去信

６００名持份者和企業諮詢意見，如果在７月６日的限期前接獲延長要求，會維持對中國進口商

品徵收懲罰性關稅。

美國前特朗普政府指控北京竊取美國知識產地和強迫美國企業技術轉移，自２０１８年起對

中國徵收懲罰性關稅，涉及每年約３５００億美元的中國進口商品。但隨著美國面對４０多年來

最高的通脹，企業急於尋找重要供應來源，要求總統拜登廢除這項懲罰性關稅的聲浪日益高漲。

白宮早前表示，正小心研究向中國產品徵收關稅對美國通脹的影響，亦會審視中國在全球市

場的行為，及關稅對美國勞工市場和競爭力的影響等。

外電早前報道，美國貿易談判代表戴琪表示，削減中國關稅是應通脹的選擇之一，但警告應

將關稅視為全面戰略政策的一部分來進行審查，當中亦應包括貨幣及財政政策。較早時美國財長

耶倫亦暗示美國願意縮減對中國商品的進口關稅來減輕通脹。（ｃａ）

