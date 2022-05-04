【疫情陰霾】大行紛削中國全年ＧＤＰ預測，５﹒５％增長難達標



《經濟通通訊社記者馬湘琪４日報道》內地多地疫情反彈，上海封控已逾１個月至今仍未全

面解封，北京疫情也正在升溫，經濟無疑受打擊，增速放緩已是事實。最新公布的２０２２年一

季度ＧＤＰ同比增長４﹒８％，數據雖然高於市場預期，但相比政府提出的全年５﹒５％增長目

標有差距，加上第一季度ＧＤＰ增長率還未完全體現本輪上海疫情的影響，而最新公布的４月官

方製造業ＰＭＩ進一步下降至４７﹒４，財新製造業ＰＭＩ更進一步降至４６，連續兩個月處於

收縮區間，創２０２０年首輪新冠疫情防控以來新低。

多家國際金融機與外資投行紛紛下調中國今年的經濟增長預測，其中巴克萊「最悲觀」，指

一旦疫情失控，中國今年ＧＤＰ增長預測恐要由４﹒３％再削減至３％。巴克萊報告指出，製造

業活動持續收縮主要是受新冠疫情影響，該行在上月中旬已將中國今年ＧＤＰ增長預測下調至

４﹒３％，若疫情出現更廣泛的爆發，導致更多封鎖措施，經濟會有再下行的風險。



＊清零政策產生巨大經濟成本＊



摩根士丹利指，儘管清零政策已產生巨大的經濟成本，但中國未有打算放棄，這導致投資者

憂慮中國政策並非以經濟目標為導向，恐導致潛在基本面出現變化。大摩將今年經濟增長降４０

點子至４﹒２％，第二季ＧＤＰ按季負增長０﹒５％，第三季按季增長則稍為加快至１﹒８％。

不過大摩補充，基於政治考量及公共衛生問題，相信中國現行的清零政策只是過渡性，只要

第四季８０歲以上疫苗接種率升至較高水平，加上黨代表大會舉行，中國便有可能退出清零政策

。

瑞士瑞聯銀行（ＵＢＰ）亞洲高級經濟學家Ｃａｒｌｏｓ Ｃａｓａｎｏｖａ早前指出，該

行把中國第二季ＧＤＰ按年增速預測由４﹒５％調降至３﹒５％，並認為市場定價目前還沒有反

映國內經濟活動在第二季轉弱的因素，預料在當局於下半年推出更多刺激措施之前，Ａ股總回報

、信貸困境和人民幣將承受更大壓力。該行仍預測今年中國經濟將增長５％，但前提是消費活動

能夠在６月以後反彈，且人行將採取較寬鬆的政策，並配合內地銀行下調房貸利率，但未來將進

入最艱難的月份。



＊匯豐：濟復甦步伐由「Ｖ」反彈變成「Ｗ」型＊



匯豐環球研究發表報告，指中國受累疫情爆發及清零政策，及後經濟復甦步伐將由「Ｖ」型

反彈變成「Ｗ」型，同時又將中國第二季ＧＤＰ按年增長分別由５﹒２％降至２﹒７％，按年倒

退０﹒４％。報告又下調第三季ＧＤＰ增長由６﹒２％降至５﹒５％、全年ＧＤＰ增長由

５﹒６％降至４﹒９％，即較中國政府定下約５﹒５％增長目標為低。

研報指，由於中國封城，零售、房地產投資、服務輸出均錄得倒退，工業增長更是大跌，而

４月更顯惡劣。雖然上海開始部分行業的工廠復工，北京亦要求放寬防疫措施，以確保物流及供

應鏈穩定，但仍需時回復正常，因此下調ＧＤＰ增長預測。

惠譽將中國今年經濟增長預測由４﹒８％下調至４﹒３％，與此同時，該行上調內地明年經

濟增長預測，由５﹒１％調升至５﹒２％。惠譽預計，疫情出現的混亂局面將獲得緩和，因全國

的感染病例似乎已從４月中旬的高位回落，而中央政治局已表示希望改善疫情防控與經濟發展之

間的協調。



＊人行王一鳴：二季度增速重返５％以上尤為重要＊



市場憧憬中央將出台更多宏觀政策推動經濟。人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴上月底曾

表示，當前應有效控制住疫情，特別是在５月上旬控制住疫情，實施更大力度的宏觀政策來對沖

疫情影響，讓二季度經濟增速能夠重返５％以上，這對為全國實現５﹒５％的預期目標奠定基礎

尤為重要。

中原銀行首席經濟學家王軍認為，即使一季度的ＧＤＰ增長高於去年四季度，但離５﹒５％

的年度增長目標仍有很大距離。３月份的增長受到抗疫的嚴重影響，服務業的消費受到極大打擊

，今年第二季度將遭受更大的壓力，經濟在多大程度上失去動力將取決於中國是否會對其抗疫政

策進行靈活調整，並通過其宏觀政策提供更大的支持。

＊瑞銀：寬鬆信號減經濟下行風險＊



中共中央政治局會議首次提出「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」三大方針。瑞銀投

資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，過去幾個月房地產政策逐步放鬆，是次

政治局會議定調應會推動政策進一步寬鬆。

她又認為政府並不會「不惜一切代價」實現全年５﹒５％的經濟增長目標。因此，該行維持

全年ＧＤＰ增長４﹒２％的預測不變，不過政治局會議所傳遞的信號以及未來進一步的政策支持

減少了今年增長面臨的下行風險。

大摩預測中央會在７月的政治局會議中，採取更多寬鬆措施，並繼續就業市場穩定為重心，

並估計今年內中國會再調低存款準備金率７５點子，同時減息２０點子，人行也會推出更多針對

性再融資工具，以緩和疫情的衝擊。

